El dúo Fillas de Cassandra llega al Outono Cultural de la USC. El concierto tendrá lugar hoy a las 21.00 horas en la Igrexa da Universidade.

Las entradas se podrán recoger gratis a partir de las 19.30 en la entrada del recinto, con un máximo de dos por persona. Sara Faro (2001) e María Pérez (1996) conforman Fillas de Casandra, un proyecto en el que beben de la música tradicional gallega, pero también del pop, la electrónica o la música clásica.

Conferencia de Krishna Rajagopal

La VI Semana da Ciencia del Instituto Galego de Física de Altas Enerxías (IGFAE) tendrá hoy su colofón a las 20.00 horas en el Auditorio Abanca (rúa do Preguntoiro, 23), con la conferencia pública de Krishna Rajagopal, catedrático de Física Teórica do Massachusetts Institute of Technology (MIT).

El investigador impartirá la conferencia 50 años de la libertad de los quarks: de la sopa del Big Bang a los protones y viceversa.

Presentaciones de libros en Numax y Couceiro

LNueva jornada de presentaciones de libros en Santiago. A las 19.00 horas la cita es en la librería Couceiro.

Allí estará Miguel R. Monteavaro para presentar su poemario Oi, que di mamá que volvas, con el que ganó el I Premio Ría del Eo de Poesía.

A las 20.30 horas, la librería de los cines Numax acogerá la presentación del ensayo Wasteoceno. La era de los residuos de Marco Armiero editada por Catarata.

En el acto, el autor estará acompañado de Roi Cuba Dorado, presidente de la asociación Adega. El coloquio estará moderado por Bibiana Martínez y la entrada es libre hasta completar aforo.

Marco Armiero es profesor de Investigación en la Institución Catalana de Investigación y Estudios Avanzados ICREA, en el departamento de Història da Ciència da Universitat Autònoma de Barcelona.

Taller de títeres en la Biblioteca Ánxel Casal

La Biblioteca Ánxel Casal propone hoy a las 18.30 horas un taller en el que cada participante diseñará un personaje partiendo de una cuchara de madera que podrán personalizar y vestir con fieltros y trozos de tela y, posteriormente, formar parte de una o varias historias creadas in situ por el grupo.

La actividad, dirigida a niños y niñas de 6 a 12 años, se desarrollará en la sala infantil. Los interesados pueden recoger la invitación en el mostrador de la biblioteca desde 30 minutos antes del comienzo.