Ás 20 horas deste domingo a Sala Capitol acolle o concerto Sinatra & Jobim Project, un proxecto que contan, naceu hai 40 anos, cando o irmán de José Ramón Cuesta (artífice do proxecto) recibiu como agasallo un disco recompilatorio de Frank Sinatra. No momento da pandemia, Cuesta contactou co brasileiro Vaudí Cavalcante, propúxolle a súa idea de formar unha banda "propia do mesmísimo Sinatra" e co tempo uníronse René Ispierto ao contrabaixo, Leo Duarte no baixo e Sam Rodríguez para os arranxos de jazz. E finalmente uniron tamén ao proxecto a Antonio Carlos Jobim, para plasmar o "inesquecible" disco de 1967 entre Sinatra e o brasileiro. As entradas teñen un custo de 19 euros.

'This is pop, das latas de Andy Warhol ás túas' en Afundación

A mostra sobre a arte pop ou pop-art segue aberta na sede de Afundación, na rúa do Vilar. Un percorrido pola arte da que un dos referentes é Andy Warhol e as súas xa míticas latas de sopa Campbell ou os retratos de Marilyn Monroe. Ademais de poder visitala hoxe, de 10 a 14 horas e de 17 a 21 h., é unha boa ocasión para ser solidario e colaborar con comida non perecedeira, unha iniciativa que complementa a mostra e que enviará o reunido ao Banco de Alimentos del Galicia.

'Dende a loucura do cinema' coa Banda Municipal

A BMSC (Banda Municipal de Música de Santiago de Compostela) interpreta esta mañá, ás 12 horas no Teatro Principal, o concerto 'Dende a loucura do cinema', dentro da programación do Festival Cineuropa, que se desenvolve na cidade até o vindeiro 25 de novembro. O concerto, dirixido por David Fiuza procura unha visita á década de 1920 na que o cinema mudo máis tolo, que habita nas curtametraxes, se apoia nas músicas de vangarda da época. É de balde.

Joao Canijo recibe o Premio Cineuropa no Principal

A alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín faille entrega esta tarde ao cineasta Joao Canijo do Premio Cineuropa, ás 19.15 horas no Teatro Principal. Un evento de balde no que tamén se proxectara o filme Mal viver, que lle valeu ao cineasta o premio do xurado na Berlinale este ano. Mal viver fala dun grupo de mulleres de diferentes xeracións dunha mesma familia que xestiona un hotel na costa norte de Portugal. As relacións entre elas deterioráronse e a chegada dunha neta desata os problemas.