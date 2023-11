Este luns ás 19.30 h o Ateneo de Santiago, ten programada na Rúa do Vilar, 19, de Santiago de Compostela unha conferencia titulada «Música clásica no ámbito público. Ideas para o século XXI», que estará impartida por Baldur Brönnimann, Director da Real Filharmonía de Galicia.

A relevancia das orquestras sinfónicas e do seu repertorio é unha idea que provén do idealismo alemán de principios do século XIX. Dende entón e, sobre todo, a partir da segunda metade do século pasado, constituíronse orquestras públicas en todo o mundo, converténdose, moitas delas, en institucións culturais de referencia. Hoxe, as orquestras, como o resto de organizacións do ámbito da cultura, enfróntanse ao desafío de adaptarse ás novas realidades da actualidade. Partindo do exemplo da Real Filharmonía de Galicia, o conferenciante presentará ideas e estratexias que sirvan para conectar as orquestras co mundo do presente de do futuro.

A biblioteca Ánxel Casal achégase á astronomía

A Biblioteca Ánxel Casal programa para hoxe un obradoiro infantil de astronomía realizado polo Observatorio Astronómico Ramón María Aller da Universidade de Santiago de Compostela e dirixido a nenas e nenos de 7 a 12 anos. A Óptica Val agasallará cun planisferio celeste a cada asistente. A actividade desenvolverase no salón de actos de 18.30 a 19.30h. As persoas interesadas poderán recoller a invitación no mostrador de información da biblioteca a partir das 18h. O número máximo de participantes é de 15.

O vello Portomarín en realidade virtual

A Xunta organiza unha xornada profesional dirixida a profesorado universitario, persoal investigador e especialistas en historia e patrimonio para dar a coñecer o proxecto de Galiverso. O vello Portomarín, que reconstrúe, grazas ás tecnoloxías dixitais, un anaco da antiga vila luguesa, tal como era antes de ser anegada pola construción do encoro de Belesar en 1963. A presentación é ás 11:30 horas. Máis adiante a mostra abrirase ao público xeral.

O exministro López Aguilar abordará o novo pacto sobre migración da UE

Ás 18.00 h a Asociación Federalista de Galicia ten programada na sede do Centro Internacional de Prensa de Galicia, sito na rúa Nova núm. 9 de Santiago de Compostela, unha conferencia titulada Novo Pacto sobre Migración e Asilo en Europa impartida por Juan Fernando López Aguilar, catedrático de Dereito Constitucional, exministro de Xustiza e diputado no Parlamento Europeo. Será presentado por Emilio Pérez Touriño, expresidente da Xunta ecg