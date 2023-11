MUSEO Desde esta semana, la Biblioteca Capitular de la Catedral de Santiago acoge una nueva exposición organizada por el Archivo-Biblioteca, centrada, en esta ocasión, en su extenso archivo musical. Ofrece una serie de documentación relacionada con las Capilla de Música del templo jacobeo, su estructura y su producción. La exposición muestra partituras de composiciones realizadas por algunos de los maestros de capilla de la catedral, como los reconocidos José de Vaquedano (siglo XVII-XVIII), Melchor López (siglo XVIII-XIX), Ramón Palacio (siglo XIX) o, más recientemente, Nemesio García Carril, que ocupó el cargo entre 1968 y 1980. Destaca el libro de coro de 1752 donado por el canónigo y chantre Andrés de Gondar. La muestra puede verse como parte del recorrido de visitas del Museo.

‘Rutas por el pasado judío de Galicia’

VIAJES Hoy se presenta a las 12 h. en el Seminario Ángel Rodriguez González (San Roque, 2) el libro titulado Rutas por el pasado judío de Galicia. Van a intervenir en dicho acto: Pablo S. Otero Piñeyro Maseda, director del Instituto de Estudios Gallegos Padre Sarmiento (CSIC, XUGA); María Gloria de Antonio Rubio, ayudante de investigación de I+D+i del IEGPS y autora de la obra; César Lorenzo, representante de Aira Editorial; y Valentín García Gómez, secretario xeral de Política Lingüística.

Taller sobre sexualidad digital

EDUCACIÓN La librería Lila de Lilith (Rúa Travesa nº 7) ofrece a las 18 horas de hoy un taller sobre sexualidad digital, menores, pornografía y prostitución. Es una unidad didáctica ofrecida por Movemento pola Paz (MPDL Galicia). “Abordaremos as redes sociais e a visualización da pornografía a idades temperás como elementos que inciden na normalización de condutas violentas e deshumanizadoras cara as mulleres”, señalan desde la citada librereía compostelana.

Xosé M. Eyré presenta ‘Ou as dúas estaredes mortas’, que edita Galaxia

LETRAS Hoy a las 19 h. se celebra en la librería Cronopios (rúa Alfredo Brañas 25) el libro titulado Ou as dúas estaredes mortas, escrito por Xosé M. Eyré (As Lamelas, A Laxe, Chantada, 1960) que ofrece 97 vidas en formato de minicueto. El autor estará acompañando de Manuel Portas, escritor y ex concejal del Ayuntamiento de Santiago. Y además se unirá a dicho coloquio el director de Edición de Editorial Galaxia, Marcos Calveiro.