MÚSICA. Sábado de conciertos en Santiago. El Outono Códax Festival propone sesión doble en la Sala Capitol. A las 20.30 arrancarán Kamikaze Helmets, banda de rock formada por dos de los más solicitados músicos de la escena nacional que tocaron con Aurora and The Betrayers o Lisa and The Lips, entre otros. Tomarán el relevo el septeto sueco The Beat from Palookaville, una de las bandas de rhythm & blues y ska más auténticas de Europa. Tras el cierre por el conato de incendio sufrido a principios de octubre, la Malatesta reabre este fin de semana. Para esta noche está programado un concierto de Ciudad Jara, con entradas ya agotadas. A las 20.30 dentro del ciclo Momentos Alhambra Acustiquísimos actúa el malagueño El Kanka que también ha colgado ya el cartel de ‘sold out’.

Cineuropa se despide hasta el año que viene con ‘Le procès Goldman’

CEREMONIA DE CLAUSURA. Cineuropa despide su 37ª edición con una ceremonia de clausura en el Teatro Principal en la que se darán a conocer las persoas ganadoras de los premios otorgados por el jurado oficial y el jurado joven así como los premios del público. Tras la entrega de premios se proyectará la película Le procès Goldman, dirigida por el francés Cédric Kahn. A la gala asistirá la concelleira de Cultura, Miriam Louzao.

Degustación de mejillones y cava

TAPAS DE PEPE SOLLA. Tres tapas elaboradas por el chef estrella Michelín Pepe Solla maridan el mejillón gallego con el cava. Los compostelanos tendrán la oportunidad de probarlas esta mañana, entre las 10.00 y las 14.00 horas en los soportales del Mercado de Abastos. Esta acción se enmarca en el plan de comunicación y promoción que están desarrollando conjuntamente la DOP Mexillón de Galicia y la DOP Cava y que está financiada con fondos europeos.

Presentación de ‘Furia’, de María Reimóndez

EN EL GIMNASIO KAI. La escritora María Reimóndez presenta este sábado Furia. El libro, Premio Jules Verne de Literatura Xuvenil de Xerais, narra la historia de Cecilia una joven huérfana de 16 años que comienza en el boxeo y en este deporte encuentra su lugar. La escritora feminista, María Reimondez ha escogido para la presentación el gimnasio Kai de Santiago (Rua Ponte do Sar, 41) y estará acompañada de la campeona europea de parakarate, Cristy Tojo. La cita es a las 12.00 horas.