CIDADE DA CULTURA El pianista y compositor italiano Federico Albanese (Milán, 1982) actúa hoy a las 19 h. en Santiago como parte del ciclo Ópticas contemporáneas. Las entradas para su concierto en la Cidade da Cultura (Auditorio del Edificio Fontán) cuestan 5 euros y ayer apenas quedaban 40 boletos a la venta en la web de Ataquilla.com. Presenta un disco llamado Days of Passage, que suena precioso. A pequeña escala, se le sitúa al lado del estilo que populariza su exitoso paisano Ludovico Eunaudi. Albanese tiene carrera discográfica propia desde 2014 y entre sus últimos trabajos más allá de su caminar en solitario, destaca la música que ha compuesto para Ritmo de otoño (2022), película dirigida por Antonio Dikele Distefano sobre un universo en sus antípodas, el mundo del rap.

Adiós a la instalación artística de Rebeca Lar en el Gaiás, ‘O caso de Palmira’

ARTE Rebeca Lar (Vigo, 1993), doctora en Bellas Artes por la Universidad de Vigo, mantiene hoy (12 h.) un encuentro con el público para hablar de O caso de Palmira, instalación artística que se despide del Bosque de Galicia (Cidade da Cultura). Esta obra, que tiene por comisaria a Clara Rodríguez Cordeiro (Ourense, 1983), socia fundadora de 7H Cooperativa Cultural, cuestiona la tradicional visión de figura de las brujas como personajes crueles.

X. M. del Caño presenta dos libros de relatos

LETRAS X. M. del Caño presentó este viernes en el local de la asociación Rocha Forte dos libros: Un tiro para Méndez Ferrín e outras historias, y Ósos de santo. Ambos títulos recopilan relatos cortos y textos diversos basados en situaciones vividas durante las últimas cuatro décadas por el autor “con escritores, artistas y políticos gallegos”, detalla la nota de prensa. Actuaron como presentadores Carlos Delgado y la jefa de Enfermería del turno de tarde del Hospital de Santiago y escritora, Rosalía Morlán.

Queen Forever Tribute en la sala Capitol

ROCK El grupo Queen Forever Tribute ofrece este domingo en la sala Capitol un espectáculo llamado We will rock you, a las 20 h. con entradas desde 24 euros. La banda está formada por Tolo Sanders (como vocalista y émulo de Freddie Mercury), Adrián Pujadas (cual Brian May), Haritz Caperochipi (imitando a Roger Taylor), Juanjo Amengual (replicando a John Deacon) y Sebastián Raimundo (como Spike Edney). Llevan 8 años.