EN EL ATENEO. El Ateneo de Santiago llevará a cabo la presentación del nuevo libro de José Francisco Rodil Lombardía, Sutiles Presencias. El acto, que tendrá lugar a partir de las 19.30 horas en la rúa do Vilar, 19, de Santiago de Compostela, contará con la participación de Francisco Candela, vicepresidente del Ateneo de Santiago; Xavier Lama, periodista y escritor; y Cristian Velasco, editor de Velasco Ediciones; además de con el propio autor. Esta obra de cuentos supone el regreso de Rodil á la narrativa breve.

Dos propuestas de cine: en Filosofía y en el Cineclube

IF Y UNDERGROUND. El ciclo Clandestino del Cineclube de Compostela acoge su última sesión con Underground (EUA, 1976), un documental colectivo de los cineastas militantes Emile de Antonio, Mary Lampson e Haskell Wexler, en el que graban a distintos militantes del grupo Weather Underground cuando están siendo buscados por el FBI. La sesión tendrá lugar en el CS O Pichel (Santa Clara, 21) a partir de las 21:30 horas. Un poco antes, a las 18:00 h. en el Salón de Actos de la Facultad de Filosofía (Praza Mazarelos) se proyectará la película If... (1968), de Lindsay Anderson Esta es una actividad del proyecto “Cultura en Mazarelos” de la Facultad de Filosofía. La presentación de la sesión correrá a cargo do profesor Jorge Sacido Romero de la USC. La entrada será gratuita hasta completar aforo.

Taller de diseño de bolsas para niños en la Ánxel Casal

BIBLIOTECA. La biblioteca Ánxel Casal propone para esta tarde una actividad para niños de entre 6 y 12 años. Partiendo de un diseño ya hecho, los pequeños podrán colorear y completar con diferentes dibujos para crear su propia bolsa. La actividad tendrá lugar en la sala infantil y hay 12 plazas disponibles. El taller comienza las 18.30 horas y los interesados pueden recoger la invitación en el mostrador de información desde 30 minutos antes.

Mesa redonda sobre la economía cubana en la Fundación Granell

ENCUENTROS AMERICANOS. Hasta el próximo 9 de diciembre la Fundación Granell celebra los aniversarios de Eugenio Granell y Amparo Segarra con un amplio programa de actividades y jornadas de puertas abiertas. Hoy a las 19.00 horas habrá una nueva edición de los Encuentros Americanos en la Granell, que programa una mesa redonda sobre ‘Pasado y Presente de la Economía Cubana’. Estarán Manuel de la Iglesia, José Antonio Alonso y Liliam Boti.