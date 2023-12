O quinto encontro do ano no ciclo ‘A cor das palabras’ en Numax, e co que colabora o Concello de Santiago, ten ás 11.30 desta mañá como gran protagonista a Jon Jost. Este cineasta experimental e independente estadounidense, vén de estrear na mesma sala o seu novo filme, rodado coa produción de aCentral Folque, e gravado en Galicia. Casa do silencio vai ser, sen dúbida un dos temas a tratar esta mañá na sala compostelá.

‘Ambulant’ de La Fam no Auditorio co festival D10!

O festival D10! continúa en Compostela esta fin de semana e esta tarde, ás 18.30 horas, escenifícase no Auditorio de Galicia o espectáculo Ambulant, de La Fam Produccións. Un espectáculo para todos os públicos que narra a historia dun “pequeno e pintoresco circo que chega á cidade despois de percorrer centos de quilómetros cos seus carros cargados de maletas”.

Coma en toda boa historia, “ninguén sabe de onde veñen, pero contan que entre os seus membros están algúns dos máis virtuosos artistas do espectáculo”. Na función, elenco e músicos montan e preparan en directo toda a escenografía para a actuación, amosando que o circo é “unha gran familia na que conviven xuntos, comen xuntos, dormen xuntos... namóranse, discuten, bailan, xogan, peléxanse... xuntos”. As entradas custan tres euros.

Roteiros saudables contra o cancro

Botan a andar os ‘Roteiros saudables’ da Asociación Española Contra o Cancro (AECC) e cos que colabora o Concello de Santiago. Os roteiros, de baixa dificultade e dunha duración de entre unha e dúas horas, terán lugar cada quince días, comezando hoxe mesmo, ás 12 horas no Multiusos Fontes do Sar. Estas camiñadas, de carácter gratuíto, están abertas a pacientes de cancro e ás súas familias e á poboación xeral. A meta son os hábitos saudables.

A BMSC toca ‘French open’ no Teatro Principal

A Banda de Música Municipal de Santiago (BMSC) executa hoxe, ás 12.00 horas no Teatro Principal o programa ‘French open’, repertorio francés icónico incluído no programa ‘Postais’ da Banda e cuxo concerto dirixe nesta ocasicón Alex Schillings, como director convidado. Interpretaranse I vespre siciliane, de Giuseppe Verdi; Symphonie iberique, de Serge Lancen; Troi pièces pittoresques, de Emmanuel Chabrier; e Suite française, de Darius Milhaud. A entrada, coma sempre, é gratuíta.