LIBROS E MÚSICA. Esta tarde, ás 20 h. a Libraría Pedreira acolle a presentación do “artefacto literario musical” Fermosas, Cantidas de amigo e de amor, o novo traballo do grupo Baraúnda, integrado por Helena de Alfonso e Jose Lara. Editado en formato libro por Toxosoutos, o “artefacto” ten carácter divulgativo e recolle os escritos de expertas historiadoras, musicólogos e artistas, como Aurora Marco, Domingos Morais ou Xesús Santos, entre eles. Un achegamento ao mundo da lírica medieval galego-portuguesa que trata de animar á investigación e á reflexión sobre a pegada feminina nesas composicións. Ademais, o libro permite o acceso, mediante códigos Qr, a 11 cantigas musicadas, producidas e interpretadas por Barahúnda, unha das especialidades do grupo desde a súa fundación en 1998.

‘Descubrindo a Ana Pontón’ nas Praterías

PRESENTACIÓN. O Museo das Peregrinacións, situado na praza das Praterías, acolle ás 19.30 horas a presentación do libro biográfico Descubrindo Ana Pontón, do escritor e ensaísta Suso de Toro. Unha obra que pretende ser un “retrato en movemento da persoa e da personaxe, na que se destilan experiencias do nacionalismo galego, de xeracións de persoas comprometidas e que se visibiliza como froito dunha estirpe das mulleres galegas”. A candidata á presidencia, Ana Pontón, asistirá ao acto.

El Corte Inglés inaugura unha nova mostra fotográfica

ARTE VISUAL. A Sala de Ámbito Cultural de El Corte Inglés (situada na planta baixa do centro comercial inaugura esta tarde, ás 18 horas, unha nova mostra fotográfica que esta vez protagoniza o alumnado da Escola de Arte e Superior de Deseño Mestre Mateo. Unha exposición que leva por título X-MÁIS eu e que pretende unha achegamento, unha nova ollada ao Nadal a través do obxectivo dos futuros fotógrafos e fotógrafas.

Zumalave despídese da RFG tras 27 anos como director asociado

CLÁSICA. Esta tarde, ás 20.30 h., o mestre compostelán Maximino Zumalave dirixe o seu último concerto como director asociado da Real Filharmonía de Galicia. O evento é no Auditorio de Galicia. Zumalave e a orquestra contarán tamén coa soprano andaluza Carmen Buendía, gañadora en 2022 do Concurso de Canto Compostela Lírica. O programa do concerto leva por título Exsultate jubilate e pertence á tempada Migracións.