MÚSICA E MÁIS. O Mercado da Estrela segue coas súas propostas para esta fin de semana prenavideña. O músico compostelán Grande Amore será esta noite (22.00 horas) o cabeza de cartel dos concertos que se celebran na pista cuberta do Centro Xuvenil Don Bosco. Antes subirán ao escenario Catuxa Salom (19.30) e Mariagrep (20.45). Pola mañá haberá feira creativa de agasallos de Nadal (en San Martín Pinario de 11.00 a 21.00 horas) ou zona de Foodtruck na Praza 8 de marzo, entre outras actividades. As propostas para o Nadal ocupan boa parte das actividades deste fin de semana. Onte foi a quenda de Papanoeladas Moteras, que en Santiago está organizada por el club compostelano Black Birds Motorcycle Group. Os Santa Claus sobre rodas tomaron a Praza do Obradoiro.

Música antiga da man do grupo Resonet en San Miguel dos Agros

V CONCERTO DE NADAL PEDRAS DE SANTIAGO. A Igrexa de San Miguel dos Agros acolle esta tarde ás 19.30 horas o V Concerto de Nadal Pedras de Santiago da man do grupo compostelán de música antiga Resonet. Mercedes Hernández, soprano, e Fernando Reyes, director, interpretarán unha selección de músicas para o Nadal baixo o título de ‘Noite de Paz’, dende canto gregoriano a composicións tradicionais galegas. A entrada é de balde.

II Concurso de dirección da Banda Municipal

NO PRINCIPAL. Nova cita dominical coa Banda de Música Municipal de Santiago de Compostela. Pero nesta ocasión para escoitar o II Concurso de Dirección Xoán Montes, no que participarán os finalistas: Fernando Buide, Manuel Otero Paino e Javier Ces Calvo. O concerto comezará as 12.00 horas da mañá e as entradas son de balde e pódense retirar en liña ou na Zona C (Preguntoiro, 1). O concerto terá unha duración de 60 minutos.

Instalación Yggdrasil na Cidade da Cultura

INSTALACIÓN. A Cidade da Cultura non falla nestas datas e conta cunha ampla programación. Hoxe pode visitarse a instalación do Nadal no Gaiás deste ano, Yggdrasil, deseñada por Createctura, que propón unha volta ás orixes e, ao mesmo tempo, “quere premer o botón de pausa nos trafegos e no consumo incesante que está a marcar a celebración destas festas e que afasta o foco do importante: o goce, o tempo compartido en comunidade e o coidado ao planeta”, explica a Cidade da Cultura.