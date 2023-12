DESEÑO O coñecido deseñador galego Pepe Barro (Pontedeume, 1955), que expón agora mesmo na Fundación Didac (Pérez Costanti, 12, bajo) os cadernos de traballo de varias décadas da súa premiada labor creativa, ofrece este martes nese centro compostelán unha charla ás 19.00 horas adicada ao que chama La generación triunfante. Dedica a súa intervención á labor de Manuel Bujados (Viveiro, Lugo, 1889 -Bell Ville, Córdoba, 1954), Federico Ribas (Vigo, 1890-Madrid, 1952) e Máximo Ramos (Ferrol, 4 de setembro de 1880 - Madrid, 25 de febreiro de 1944), tres compañeiros que lle precederon no oficio e dos que terá a oportunidade de dar detalles sobre o seu traballo e estilo á hora de enfocar o cartelismo ou outro tipo de labores do ámbito da ilustración en tempos previos ao uso da informática.

Santiago celebra o 116 aniversario da estrea do Himno Galego no Teatro Principal

EVENTO Baixo o título Cantar a nación. Aniversario da estrea do himno galego, o Teatro Principal acollerá mañá a partir das 20.00 horas un recital para conmemorar os 116 anos da estrea do Himno Galego no Gran Teatro de Habana. Todas as persoas interesadas poderán asistir de balde ás actuacións do Coro Crecente, Coral Solfa e Cantigas e Agarimos, nun acto que se pechará coa interprentación do Himno. Organizado polas entidades Vía Galega e Galiza Cultura, este acto celebrarase simultaneamente nas sete cidades galegas e en varias vilas do país.

Pablo Nogueira, Premio de Relato curto de Alumni USC

EN FILOSOFÍA A entrega do XVII Premio de Relato Curto 2023 convocado por Alumni USC celebrarase esta tarde ás 19.00 horas no Salón de Actos na Facultade de Filosofía e entregarase a Pablo Nogueira polo seu relato Mar de lembranzas. Asistirán a este evento a escritora Marilar Aleixandre, a profesora de Filoloxía Italiana da USC e presidenta do xurado nesta edición, Teresa Sanmarco, e a presidenta de Alumni USC, Eva López Barrio.

Presentación de libros de poesía e narrativa

LECTURA A libraría Pedreira acolle hoxe a presentación e recital poético- musicado do libro A teoría da pedra de Senén Peleteiro, acompañado por Marcos Salazar á guitarra, da editorial Toxosoutos. Á mesma hora, no Centro Internacional de Prensa de Galicia, celebrarase a presentación da nova publicación editada polo Foro Galicia e Valle-Inclán, volume recompilación da serie narrativa das guerras carlistas titulado La España Tradicional, textos de don Ramón del Valle-Inclán cun limiar de Xaquín del Valle-Inclán Alsina.