O Auditorio Abanca de Santiago acolle hoxe, ás 20 horas, a presentación de Cando o avó esqueceu o meu nome, Accésit Premio de Literatura Infantil Simbad para o Recordo e o Alzhéimer 2022, de Rosalía Morlán.

Acompañando a autora, estarán Valentín García Gómez, secretario xeral de Política Lingüística; Isabel Gey, Presidenta de Agadea; e Marcos Calveiro, director de Edicións de Editorial Galaxia.

Contará coa interpretación musical de Manoele de Felisa e a Coral de Habaneras de Rocha Forte. A Asociación Agadea realizará recitais poéticos con poemas do libro.

A través desta lectura recomendada a partir dos 10 anos, Morlán debuta na Editorial Galaxia cunha obra que abraza a relación dunha neta co seu avó. Un avó que esquece as caras dos seres queridos e queda perdido no mundo do nada, onde o esquecemento comeza a ser protagonista.

Recital do alumnado de Ilona Timchenko

A Asociación Peregrinos Musicales organiza hoxe o concerto Arte de Piano, no que o alumnado da profesora Ilona Timchenko interpretará obras ao piano dos compositores Scarlatti, Tchaikovsky, Beethoven, Bach, Chopin e Mendelssohn, entre outras.

A cita é hoxe, ás 19.30 horas, no Paraninfo da Universidade de Santiago. Desde 2019, Timchenko es Xefa do Departamento de Piano no Centro Superior de Música de Galicia.

Mercado solidario no IES Rosalía de Castro

Hoxe faise un mercado solidario no IES Rosalía de Castro, organizado por alumnas e alumnos do primeiro curso do Bachelerato Internacional.

“O noso proxecto ten como fin recaudar fondos para Cruz Vermella a vez que a xente poida mercar agasallos de nadal sen verse afectada pola crise e a inflación. Ademais contamos coa participación dentro do propio mercado con postos de tendas locais, apoiando desta maneira o comercio local”, sinalan os impulsores deste coñecido centro compostelán.

Concerto didáctico de música folk con Ailá na Escola Oficial de Idiomas

A sala de actos da Escola Oficial de Idiomas acollerá a partir das 20 h. de hoxe un concerto didáctico en que o grupo de música tradicional galega Ailá presentará o seu último traballo, Ailá de Nadal.

A formación presentará parte do repertorio desta escolma de cantigas tradicionais de Nadal e Ano novo, cunha viaxe sonora desde a xénese de varias pezas do disco. Explicarán a súa orixe, como foron recollidas por expertos e estudosos.