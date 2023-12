ESPECTÁCULO. David Cepo, un dos habituais das noites do Club de la Comedia, chega hoxe a Santiago para presentar o seu espectáculo Non cruces os brazos. A cita é as 20.30 horas no Auditorio de Abanca con entradas a 10 euros. Nacido en Madrid no ano 1988, Cepo comeza a interesarse polas táboas dun escenario desde que tiña pouco máis de 20 anos. Sempre mostrando a súa vis cómica, fórmase como actor na Escuela municipal de arte dramático de Madrid e no centro Estudo 2 de Manuel Galiana.

Unha mostra sobre o mundo dos insectos

NO MHN. A Sala de Biodiversidade do Museo de Historia Natural da USC (MHN) acolle nestas semanas de Nadal a exposición permanente ‘O mundo dos insectos’. Co lema ‘Os insectos moven o planeta’, a exposición ofrece unha panorámica completa destes animais a través dunha selección de mil especies de diferentes grupos das máis variadas formas e cores, procedentes de todos os continentes e con representación igualmente dalgunhas das especies máis comúns da comunidade galega. Os módulos dedicados ás bolboretas e escaravellos, xa exhibidos con anterioridade, complétanse agora con novos elementos dedicados a outros grupos de insectos tanto de procedencia exótica como do resto da Península Ibérica, entre os que figuran algúns dos máis fermosos e populares, como salóns, mantis insectos pao ou insectos folla.

Contacontos con Avelino González

ÁS 18.00 HORAS. O actor Avelino González estará esta tarde no Centro Sociocultural de Cardeal Quiroga nunha nova sesisión de contacontos dentro do programa Estrela do Nadal que promove o Concello. A cita é de balde as 18.00 horas. Tamén hoxe as 18.30 no CSC de Villestro haberá unha actuación de Bandullo Azul. Seguen ademais os talleres de circo na nave de Circonove para os pequenos de entre 3 a 5 anos e haberá un obradoiro de baile tradicional na praza Roxa, as 12.30 h.

Medio millar de figuras e 50 metros cadrados: o Belén da Catedral

NA IGREXA DE SAN AGUSTÍN. De 10.00 a 14.00 e de 16.00 a 19.00 pode visitarse o Belén da Catedral de Santiago, que está instalado na Igrexa de San Agustín. É un dos beléns destacados de Compostela. De estilo napolitano, conta con 50 metros cadrados e 500 figuras realizadas de modo artesá, moitas delas con automatismos. Abre todos os días, pero non poderá visitarse entre as 12 e as 12.30 horas por coincidir en horario de misa.