Las obras ganadoras y finalistas en moda y diseño de joyas del certamen Xuventude Crea se pueden todavía contemplar en la Igrexa da Universidade hasta el próximo viernes de forma gratuita. Se trata de las obras seleccionadas en un programa en el que participan creadores no profesionales, con edades entre los 16 y 30 años, y que hayan nacido o vivan en la comunidad gallega, y su objetivo es estimular a artistas emergentes.

Recta final de la muestra Traballo en equipo

La exposición Traballo en equipo. Unha historia posible do CGAC, parte del proyecto con el que la institución conmemora su trigésimo aniversario, se puede aún visitar hasta el próximo domingo.

Se plantea como un recorrido por las exposiciones, actividades y publicaciones promovidas por el centro desde su creación. Todo ello a través de los hitos y piezas singulares que, a lo largo de tres décadas, han ido marcando su historia y, paralelamente, la evolución del contexto artístico en Galicia.

También en el CGAC, y en esta ocasión hasta el próximo 14 de enero, se puede visitar el proyecto Implosión. El arte conceptual en la colección CGAC, que toma como punto de partida dos de estas exposiciones: la colectiva La mancha humana y In Search of the Miraculous: treinta años después.

Últimos días del Mercado de Nadal

Los aproximadamente setenta puestos que este año forman parte del ya tradicional Mercado de Nadal continuarán abiertos al público hasta el próximo viernes, de forma que los interersados podrán hacer aún en ellos sus compras navideñas. Entre las opciones, hay propuestas de decoración, alimentación gourmet y diferentes tipos de artesanía. Ubicado en la céntrica rúa Carreira do Conde, también se suman a esta iniciativa en Área Central.

Bibliografía navideña en la Ánxel Casal

Es tiempo de Navidad, tiempo de celebración. Días de descanso en los que poder dedicar el tiempo libre al juego, a compartir con los seres queridos y, por supuesto, a la lectura. Para ello, la biblioteca Ánxel Casal ofrece una muestra bibliográfica con una selección de títulos que tienen como protagonistas historias que ocurren en Navidad. La exposición se puede visitar hasta el viernes en la sala infantil en el horario habitual de apertura de la biblioteca.