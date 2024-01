Hasta el 27 de enero, Afundación, la Obra Social de Abanca, presenta en la sede Afundación de Santiago (Rúa do Vilar) de a la exposición This is pop. Das latas de Andy Warhol ás túas, parte del programa Cultura por alimentos, que, en colaboración con la Federación Española de Bancos de Alimentos (Fesbal).

En ella, se anima a que las personas visitantes a que contribuyan con alimentos no perecederos depositados en los contenedores habilitados para ser donados a los bancos de alimentos.

Está abierta de lunes a sábado en horario de 12:00 h. a 14.00 h. y de 16.30 h. a 20.30 h., con obras de Andy Warhol, Roy Lichtenstein, Robert Rauschenberg, Eduardo Paolozzi, Richard Hamilton, Peter Blake, Yayoi Kusama, Equipo Crónica, Equipo Realidad, Eduardo Arroyo o Rafael Canogar.

Ira Hybris presenta hoy ‘Mutantes y divinas’

Ira Hybris presenta hoy en Santiago el libro Mutantes y divinas en un acto previsto a las 18:30 h. en la librería Lila de Lilith (Rúa Travesa nº 7), donde además intervendrán Pedro M. Rey Araujo, Xandre Garrido y Daniela Ferrández.

Es un volumen de 360 páginas (14,8 x 23 cm.) editado por el sello madrileño Kaótica Libros, que define a la autora como “militante transfeminista y pensadora comunista queer que ha coordinado la antología Las degeneradas trans acaban con la familia (Kaótica, 2022)”.

La comedia infantil ‘The Muppet Movie’ llega al Cineclube de Compostela

La programación del Cineclube de Compostela regresa este miércoles con el pase de The Muppet Movie (James Frawley, EEUU, 1979), la primera película protagonizada por los famosos muñecos creados por Jim Henson.

Se abre así un ciclo dedicado al cine infantil, que ocupará la oferta semanal del presente enero en el centro social O Pichel (Santa Clara, 21) a partir de las 21:30 horas con entrada libre y subtítulos en gallego.

Sesión de karaoke en el Camalea

El café Camalea (Plaza de San Martiño nº4) propone una sesión de karaoke con humor a partir de las 19.30 horas, idea que se promociona con una fotografía en las redes sociales de la edad dorada de Lola Flores (Jerez 1923 -Alcobendas, Madrid, 1995), cantante que fue capaz de trascender el mundo de la copla hasta convertirse en un icono de la cultura pop.

“Os invita a cantarlas todas”, detallan en la nota de este local del casco histórico compostelano.