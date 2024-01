Desde o ano 2017, o encontro Compostela Ilustrada realiza un camiño en ilustracións cun total de quince artistas de distintas disciplinas do debuxo. O resultado global foron máis de 150 obras de seis camiños diferentes.

Fruto desta experiencia nace a exposición Peregrinas Ilustradas, que encara a súa recta final no Museo das Peregrinacións de Santiago. Hoxe é a última xornada na que estará aberta. A mostra amosa unha selección de 60 desas ilustracións e material gráfico. “Exhíbense os orixinais de cada camiño xunto ás fotografías deste peregrinar debuxado. Tamén se proxectarán vídeos dos mesmos e mostraremos en vitrinas os libros resultantes de cada unha destas accións, así como obxectos das peregrinacións”, explicou Gemma Sesar, comisaria do proxecto.

Arte Conceptual entre 1965 e 1975 nunha exposición no CGAG

No período entre 1965 e 1975, a arte conceptual supuxo un cambio de paradigma inédito. Pasouse dunha arte concibida como obxecto autónomo a outro modelo no que se puña en cuestión esa autonomía e se favorecía o procesual. O Centro Galego de Arte Contemporáneo (CGAC) ten unha importante colección nos seus fondos que rescata para a exposición Implosión: Arte Conceptual na Colección do CGAC, que remata hoxe.

Dous contos de inverno en Numax

Numax estreou esta semana dous filmes que teñen que ver co inverno e que se programan este domingo.

Os que fican (19.10 horas) é unha comedia dramática na que Alexander Payne trata asuntos como «clase e raza, dor e resentimento, oportunidades e dereitos».

A segunda estrea é La memoria infinita (17.25) , dirixida por Maite Alberdi. A directora chilena filma o día a día do xornalista e antigo opositor ao réxime de Pinochet, Augusto Góngora, e a actriz e ex-ministra de Cultura, Paulina Urrutia.

Espectáculo de títeres con música sobre Frida

Monicreques e música coa pintora Frida Khalo como fío conductor. Esta é a proposta para hoxe as 12.00 horas no Teatro Principal que fai a compañía de títeres A Cova das Letras da man da Banda Municipal de Música de Santiago.

Un espectáculo para todos os públicos con entrada gratuita, previa retirada das localidades, que foi composto por Manuel Otero Paino e que conta con Olga Cameselle como coreógrafa, cos actores Cristina Collazo e Martiño Mato e con David Fiuza de director.