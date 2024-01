EXPOSICIÓN No ano do seu pasamento, o Museo do Pobo Galego dedica unha homenaxe ao antropólogo e folclorista Gustav Henningsen (Slagelse, 1934 – Lyngby, 2023). Durante todo o 2024, dentro do percorrido do museo pode verse exposta unha pequena escolma das súas imaxes, doadas á institución por el e a súa muller no 2019. Henningsen percorreu Galicia fotografando o cotián, aquilo que ata entón ninguén plasmara.

Última xornada da mostra sobre a Constitución

HISTORIA O Claustro Alto do Colexio de Fonseca acolle a exposición Escola de Democracia. O proceso cara á Constitución Española de 1978. O 45º aniversario da Constitución Española que se cumpriu en 2023 xera preguntas sobre a Carta Magna. A mostra ten referencias á mesma na crítica ao seu estatismo e nos avisos de perigo sobre as máis mínimas posibilidades de reforma do seu articulado. “Unha sociedade en cambio ou como a daqueles anos setenta demandaba un réxime que permitira transitar cara á democracia, pero a cultura democrática había que construíla. Definir modos e valores para que o diálogo, o debate e a esencia da democracia, chegara á sociedade e consolidouse no tempo”, apunta a organización. Pode verse ata hoxe, de 11.00 a 14.00 e de 17.00 a 20.30 horas.

Ruta desde o Obradoiro ata a Cidade da Cultura

PASEO Desde a praza do Obradoiro atravesando o casco antigo pode realizarse este camiño que se achega aos parques de Bonaval e Belvís, pasando polo animado barrio de San Pedro. Polo camiño aparecen monumentos, como a Colexiata do Sar, e zonas verdes como as sendas do Bosque de Galicia ata chegar ao alto do Gaiás para observar unha panorámica completa da cidade nunha xornada na que se agardan ceos despexados de novo.

Pase especial de ‘Robot Dreams’ en Numax

CINEMA A sala Numax realiza un pase especial do filme hispano-francés nominado ao Oscar a mellor longametraxe de animación Robot Dreams ás 17:25 horas. Nel, nárrase a historia de Dog, un can solitario que vive en Manhattan. Un día decide contruír un robot, un amigo. A súa amizade medra, até facérense inseparables, ao ritmo do Nova York dos oitenta. Ademais, ás 15.45 horas terá lugar o último pase da película, tamén de animación Nina e o segredo do ourizo.