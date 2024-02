Las actrices Anabell Gago y Mónica Camaño, dirigidas por Fina Calleja en As Alumnas, un texto que le ha valido a Paula Carballeira el Premio Nacional de Literatura Dramática, repiten hoy con esa obra de en el escenario del Teatro Principal, a las 20.30 horas, con entradas a 12 euros.

Sus protagonistas son dos antiguas alumnas de María Barbeito que se vuelven a encontrar tras la muerte de la maestra, en 1970, eje de un relato que reivindica la valiente labor de aquella pionera de la enseñanza que sufrió en carne propia el franquismo. El vestuario es de La Canalla y la escenografía de Carlos Domínguez del Río.

Y en Auditorio Abanca, a las 18 h, y 20 h. está, con todo ya vendido, Roberto Vilar, con Celebreixon, show donde conmemora sus 30 años de humor en Televisión de Galicia.

Dos conciertos de Quique González

Quique González (Madrid, 1973) actúa hoy y mañana en la sala Capitol, a las 21 horas y a las 19 h, respectivamente, con las entradas agotadas para la primera cita y disponibles para la segunda al precio de 25 euros.

En los últimos meses está reeditando en formato de vinilo discos como Delantera mítica, Las palabras vividas, Me mata si me necesitas y Sur en el valle. Desde 1998, el madrileño ha publicado once álbumes de estudio y dos en directo, que relanza al hilo de su 25 aniversario.

Mezcla de teatro y videojuegos en el Gaiás con ‘Hamlet, o de Cunqueiro’

Hamlet, o de Cunqueiro, propuesta multidisciplinar que mezcla el teatro y los videojuegos, llega a las 18 h. y 20 h. (9 €) a la Cidade da Cultura, como parte del ciclo Clásicas desfeitas vol. 9 y donde el público participa directamente.

Es idea del grupo de innovación educativa ComTecArt de la Universidad de Vigo en colaboración con la Cia. Teatral Boccaccione de São Paulo (Brasil) y la compañía Marinita y sus Maromas.

Vita Imana en la sala Malatesta

Vita Imana, grupo madrileño de metal, tocan hoy sábado 3 de febrero en la Malatesta, con Xpresidentx (rap metal; también de Madrid) y Abaixo Cu Sistema (de Lisboa, banda que ofrece versiones de System Of A Down).

Es una cita organizada con motivo del octavo aniversario del pub compostelano Inferno Rock Bar, con entradas a 15 euros. Este mismo local compostelano trajo el pasado año a los Hamlet como parte de su celebración anterior.