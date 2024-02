Última xornada para asistir á nova proposta teatral do grupo Chévere. As 18.00 horas de hoxe no Salón Teatro representase Helen Keller, a muller marabilla?, unha montaxe que aborda a incrible vida da primeira persoa sordocega do mundo cun título universitario.

É unha montaxe con dramaturxia e dirección de Xesús Ron e un elenco formado polas actrices Ángela Ibáñez, Patricia de Lorenzo e Chusa Pérez de Vallejo.

Helen Adams Keller (1880, Tuscumbia, Alabama, EEUU - 1968, Easton, Connecticut) foi unha escritora, oradora e activista política sordocega estadounidense cunha vida que é exemplo de superación. Con ano e medio de vida unha grave enfermidade provocoulle a perda total da visión e a audición, máis logrou ter unha carreira académica e literaria por riba da media.

Concerto benéfico a favor do pobo ucraniano

A cita é este domingo as 19.00 horas no Auditorio Abanca coas entradas a 10 euros. A formación musical Sanarte, en formato de orquestra de cordas, ofrecerá o concerto benéfico ‘Paz para Ucrania’, froito da colaboración de AGA Ucrania, Compostela Solidaria e o Ateneo.

Coincidindo co segundo aniversario da invasión rusa, o concerto busca mostrar apoio para o pobo ucraniano. A recadación irá destinada a comprar audífonos para os que perderon a audición por mor da guerra.

Fotografías do antropólogo Gustav Henningsen, no Museo do Pobo Galego

No ano do seu pasamento, o Museo do Pobo Galego rende homenaxe ao antropólogo e folclorista Gustav Henningsen (Slagelse, 1934 – Lyngby, 2023) cunha pequena escolma das súas imaxes. Henningsen percorreu Galicia fotografando o cotián, aquilo que ata entón ninguén plasmara.

O inmenso valor das súas fotografías débese a que son imaxes tiradas por un antropólogo, non por un fotógrafo profesional.

Cimena infantil en Numax co filme ‘O Gato Tabby’

Esta fin de semana regresa Petís Numax con catro aventuras gatunas encabezadas por O gato Tabby, un minino cantante que, xunto ao seu amigo Fred, cativa o público coas súas actuacións musicais.

A sesión está pensada para crianzas de 3 a 7 anos. O filme pode verse ás 16.00 horas e ten unha duración de 50 minutos. Os cinemas composteláns proxectan tamén hoxe, 20.000 especies de abellas, Segredos dun escándalo e Pobres Critaturas.