O festival internacional Pint of Science desenvólvese entre este luns e o mércores 15 de maio en Lugo e Santiago (no bar cafetería Alborada de Veiga), co fin de achegar a ciencia á sociedade da man do persoal investigador da USC.

A sesión deste luns titúlase Unha viaxe entre polos: da Antártida ao magnetismo, do tradicional ao tecnolóxico, e nela participan Alejandro Gómez Pazo (Universidade de León), Manuel Antonio González Gómez (iMATUS-USC), Eva Cernadas García ( CiTIUSUSC) e Mabel Loza García (CiMUS-USC).

O lema da sesión de mañá é Vendo o invisible para comprender o incognoscible: unha viaxe ao teu interior desde o diminuto ata a túa mente. O mércores debatirase sobre Arquitectura vital: Desde as moléculas e as neuronas ata o futuro das persoas.

Arranca un ciclo de concertos dirixidos a escolares e público adulto no CGAC

Ensemble Liberdade realiza este lunes e martes no Centro Galego de Arte Contemporánea un proxecto de residencia musical ao redor da idea da construción e da creación en proceso.

Os concertos, para público infantil e adulto, dirixidos por Xacobe Martínez, versarán dunha maneira amena, práctica e participativa sobre a escoita activa, as posibilidades ás que se afronta a composición contemporánea e os procesos de xuizo por parte dos oíntes.

Hoxe haberá dúas quendas para escolares, ás 10.30 e ás 12.00 horas. Mañá, o concerto para adultos comezará ás 20h.

Encontro-coloquio con Jaione Camborda na EOI

A Escola Oficial de Idiomas de Santiago, ubicada na rúa Ulpiano Villanueva, acolle esta tarde un encontro-coloquio sobre o cinema en galego e sobre O corno coa directora de cinema vasca Jaione Camborda, premio mellor filme Mestre Mateo pola película O corno, Cuncha de Ouro do Festival de Donostia pol mesma cinta e Goya a mellor actriz revelación para Janet Novás (O corno).

O encontro dará comezo ás 19.30 horas no salón de actos da EOI.

Conferencia esta tarde no Ateneo sobre Luísa Villalta

O Ateneo de Santiago adiántase á celebración do Día das Letras Galegas, o venres 17 demaio, cunha conferencia titulada Alta cidade de Luísa Villalta.

O acto, que terá lugar esta tarde ás 19.30 horas, contará coa intervención do escritor e crítico literario Xosé María Álvarez Cáccamo.

Profesor de ensino secundario dende 1973, ademais de poesía, ten publicados relatos breves, teatro e literatura infantil.