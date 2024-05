NO MUSEO DO POBO GALEGO Inaugurase hoxe ás 19:00 horas a instalación artística A Galicia do presente, unha iniciativa do proxecto de dinamización da cultura galega emerxente Galicia Latente, un proxecto fotográfico de Eduardo de Martís. A instalación artística que poderá verse no Museo está composta por tres pezas centrais que dan soporte a unha escolma de fotografías protagonizadas por imaxes-referentes da cultura galega, contextualizadas nunha reflexión que abrangue retos e oportunidades que estamos a vivir. Na inauguración contará con varias persoas, entre elas as catro entidades colaboradores do proxecto.

Presentación de ‘bold’ e concertos didácticos

DÍA INTERNACIONAL DOS MUSEOS Con motivo desta celebración, varios museos da cidade organizarán programación especial ao longo da semana. Hoxe no CGAC haberá tres sesións dos concertos didácticos Outras músicas son posibles. As dúas primeiras estarán destinadas a escolares, ás 10:30 e ás 12:00 horas no Auditorio do CGAC. A terceira será para adultos, ás 20:00 horas. Ambas serán de entrada libre ata completar as 250 prazas por quenda. Por outra banda, ás 17:30 na Fundación Eugenio Granell presentarase a revista bold, realizada no laboratorio de deseño da Facultade de Ciencias da Comunicación da USC, unha revista divulgativa sobre o deseño. A fundación tamén presentará Mi pieza favorita, con comentarios das pezas favoritas de Abraham Pérez e Alba L. Porto.

‘Ópera y zarzuela’ e ‘Yo, Rajel Ezra’

PRESENTACIÓN DE LIBROS En Compostela presentaranse dous libros hoxe, ambas as súas ás 19:00 horas. Presentarase o libro Yo, Rajel Ezra. La amante de Alfonso VIII, de R. K. Yafa, na RSEAPS. A outra será no Teatro Principal, Ópera y zarzuela en Santiago de Compostela. Las temporadas líricas del Teatro Principal 1840 - 1914, de Mª del Carmen Lorenzo.

A película ‘Il Divo’, no Cineclub Ateneo

CINE Continúan as proxeccións do ciclo audiovisual O cine italiano do século XXI no Ateneo. Hoxe, ás 19:00 no Salón de Actos Isaac Díaz Pardo da súa sede social, emitirase a película Il Divo (2008) de Paolo Sorrentino, a cal estará comentada por Antón Porteiro, ex-Asesor Técnico na Dirección Xeral de Centros da Consellería de Educación da Xunta de Galicia. Será de acceso libre.

Mesa redonda da diversidade sexual na USC

DIVERSIDADE O Salón de Actos da Facultade de Filosofía acolle este martes 14 de maio ás 19.00 horas a mesa redonda Sen cancelas. Memorias do Arco da Vella en Galicia. Ademais deste coloquio no Salón de actos, tamén haberá unha exposición da mostra ata o 15 de maio.

Concerto do Ciclo Agustito no Borriquita

OCIO E para un plan de noite, ás 21:30 na Borriquita de Belem haberá outra actuación do Ciclo Agustito, onde Javier Constenla Trío, formado por Javer Constenla, Alfonso Calvo e Javier GDJazz, tocarán un concerto de 1 hora e 30 minutos de jazz na zona vella de Santiago. A entrada costa 7 euros, e inclúe a entrada ao concerto e unha caña.