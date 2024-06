No espazo expositivo da Fundación Araguaney-Puente de Culturas (rúa Montero Ríos, 25-27), inaugúrase ás 19 horas a mostra de pintura do extremeño Juan González Barrena. Trátase dunha exposición composta por 20 cadros ao óleo que recrean a cidade histórica compostelá, retratando lugares tan icónicos como a propia Catedral, a praza do Toural ou as rúas Nova e do Vilar. Pode visitarse a mostra até o vindeiro 16 de xuño.

Charla sobre arte visual na Facultade de Filosofía

Esta mañá, ás 12 horas, o salón de actos da Facultade de Filosofía da Universidade compostelá (USC) –situada na praza de Mazarelos–, acolle o relatorio da profesora Giuliana Bruno (Universidade de Harvard, Estados Unidos). A profesora Bruno é catedrática de estudos visuais e ambientais en Harvard e a súa conferencia versa arredor das interrelacións entre os conceptos de proxección, de atmosfera e de ambiente nas artes visuais, eixo condutor do seu último libro, Atmospheres of projection: environmentality in art and screen media, centrado na cultura da pantalla.

O evento está organizado polo Grupo Ideahs –Investigación e Desenvolvemento en Artes e Humanidades– da USC en colaboración coa Associação de Investigadores da Imagem em Movimento (AIM) do Porto.

Mostra de José Baqueiro no Maruxa e Coralia

A partir de hoxe ás 19 horas pode visitarse no Centro Sociocultural Maruxa e Coralia (praza de Salvador Parga) a mostra de acuarelas das que é autor o exedil socialista de Santiago José Baqueiro, que formou parte dos gobernos de Estévez e Sánchez Bugallo no período 1991-2011 (como responsable da área de Turismo, Cultura e Festas, enre outras). Trátase dunha trintena de acuarelas con imaxes da cidade histórica.

Un Luns do Ateneo co ‘Matemático Rodríguez’

O Ateneo de Santiago (rúa do Vilar, 19) acolle ás 19.30 horas unha nova sesión do ciclo Luns do Ateneo. Desta volta, e en colaboración coa RAGC –Real Academia Galega de Ciencias–, coa que hai un mes asinou un convenio, disertarase arredor do coñecido como ‘Matemático Rodríguez’, elixido pola RAGC Científico de 2024. A conferencia, titulada José Rodríguez. O primeiro gran científico galego céntrase na súa figura e será impartida pola doutora en Física aplicada Carmen Villanueva.