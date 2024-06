El cantautor y actor irlandés Glen Hansard, ganador de un Óscar por Falling Slowly, tocará esta noche en la Sala Capitol. Este concierto forma parte de su tour por su último álbum All That Was East Is West Of Me Now, y será el único que de en Galicia. La sala abrirá sus puertas a las 19:30 horas, pero el concierto no comenzará hasta las 20:30h. Cada entrada cuesta 28 euros, más 2,80 por gastos de gestión.

Ingreso de Carlos Lema en la Academia Xacobea

Esta tarde, a las 19:00 h., se celebra la sesión solemne de ingreso como Académico de Honra en la Academia Xacobea del abogado y catedrático Carlos Lema Devesa, que ha desarrollado una prolífica actividad como jurista y catedrático de Derecho Mercantil en la Universidad Complutense de Madrid. Este acto tendrá lugar en el Pazo de Fonseca de la USC, donde Lema pronunciará un discurso titulado 'Os actos desleais fronte aos peregrinos no Códice Calixtino'. La presentación y laudatio correrá a cargo del Académico de número Darío Villanueva Prieto. En el evento intervendrán además Diego Calvo, conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes; José López, conselleiro de Cultura, Lingua e Xuventude; Antonio López, rector de la USC; y Xesús Palmou, presidente de la Academia Xacobea.

Conferencia y micro-paseo sobre Francisco Asorey

En la Biblioteca Ánxel Casal, la Agrupación Cultural O Galo organiza esta tarde a las 19:30 horas, una corta conferencia y un micro-paseo sobre el escultor Francisco Asorey. Se celebrarán uno a continuación de otra y correrán a cargo de la profesora doctora Maribel Iglesias Baldomero, quien presentó en la Universidade de Santiago (USC) su tesis doctoral sobre el gran artista cambadés. Primero, se dará la charla, proyectando imágenes de las piezas más representativas, y luego se explicarán detalles sobre ese trabajo. Al final, se abrirá un turno de preguntas y coloquio. La entrada es libre hasta completar aforo.

El 40º aniversario de Nausicaä en cines

Nausicaä del Valle del Viento, una de las películas míticas de Hayao Miyazaki, vuelve a las salas de cine tras 40 años de su estreno. Hoy, tanto Numax como los Multicines Compostela proyectarán el largometraje en versión original, y en castellano, respectivamente.

Maria Mazzotta, en el Teatro Principal

La italiana Maria Mazzotta es una de las voces más apreciadas de la world music europea, y este miércoles ofrecerá su único concierto en Galicia. La actuación será a partir de las 20:00 horas en el Teatro Principal de Santiago, y cada entrada costará 12 euros. Este evento pertenece a su gira Amoreamaro, en la que presentará su álbum debut, en el que ya recoge cerca de 80 conciertos.

Entrega de premios e inauguración de fotografía en la USC

A partir de las 18:30 h, se hará una entrega de premios a las personas ganadoras de TV Concurso de Fotografía de Natureza: Aveces, organizado por la Asociación de Amigos del MHN. El acto también será para inaugurar la muestra que permanecerá abierta hasta el 30 de septiembre del museo.

Una charla sobre traducción en Ánxel Casal por la mañana

Carlos Arias dará a las 10:00h una charla titulada Traizón? en la Biblioteca Ánxel Casal. En esta, se hará un debata alrededor del valor de la traducción en la era de los intercambios, para saber si las obras traducidas pertenecen a nuestra cultura o son un puente para acercarnos a otras. De entrada libre hasta completar aforo.