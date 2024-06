A Fundación Eugenio Granell de Santiago inaugura ás 20.00 horas a exposición La fuerza simulada de Judith Adataberna, comisariada por Eduardo Valiña.

Permanecerá aberta ata o 28 de setembro. Judith Adataberna constrúe dende un universo interdisciplinar que discorre pola experimentación a través do cinema, as video instalacións, a fotografía e outro tipo de soportes, un terreo hibrido que supón unha das apostas máis orixinais e diferentes do panorama contemporáneo.

A USC da a coñecer un libro da consanguinidade

O libro El rostro de la consanguinidad, da autoría de Román Vilas, Gonzalo Álvarez e Francisco Ceballos, preséntase na Aula Magna da Facultade de Bioloxía. A partir das 12 horas preside o acto a vicerreitora de Estudantes e Cultura, Pilar Murias, que estará acompañada polos tres autores, así como polo decano de Bioloxía, Jesús López Romalde; o director de Edicións USC, Juan Luis Blanco Valdés, e o director da Biblioteca de Divulgación Serie Científica, Jorge Mira Pérez.

O volume estuda a consanguinidade tendo en conta as súas dimensións histórica, antropolóxica, filosófica, estética, relixiosa e cultural. Abordoa desde a perspectiva xenética, incorporando os resultados de investigacións realizadas polos propios autores sobre a cuestión.

María Alonso Seisdedos presenta ‘As Jermaine'

A libraría Pedreira acollerá esta tarde, a partir das 19.30 horas, a presentación de As Jermaine, de María Alonso Seisdedos.

Acompañando á autora, estará Xosé C. Santos, profesor da Universidade de A Coruña (UDC). Seisdedos licenciouse en Filoloxía Hispánica pola UAB en 1984 e en Filoloxía GalegoPortuguesa pola USC en 1988 e dende entón traduciu audiovisuais e libros de alemán, catalán, francés, inglés, italiano e portugués a galego e castelán.

Mostra de mulleres do mar de El Salvador e Galicia

A Asamblea de Cooperación pola Paz en Galicia (ACPP Galicia) presenta ás 19.30 h. a exposición Elas deciden: mulleres do mar de El Salvador e Galicia tecendo redes no Museo do Pobo Galego.

Esta exposición é posible ao implicar dúas propostas: o proxecto “Mellorar a capacidades produtivas e de gobernanza do sector da pesca artesana salvadoreña dende un enfoque de inclusión, sustentabilidade e resiliencia ecolóica” e o proxecto “Elas deciden” que ten como obxectivo fundamental tecer redes entre os movementos feministas e de mulleres entre o chamado Sur e o Norte global.

As fotografías e locucións de audio foron tomadas entre os meses de xaneiro e abril deste ano por aparte de Clelia Nochez, Lesly Orellana, Jorge Carranza, Lucía Rodríguez, Fabiola Hernández e Lesly Nochez, mocidade vencellada ás confrarías de pescadores e pescadoras de El Salvador, e no caso galego, por Ana González de Cidadanía S.Coop. Galega.