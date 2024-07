Preparade os flocos de millo, porque arranca unha nova edición do ciclo Nocturama en Numax, este ano dedicado a un dos creadores máis importantes do século XX, Stanley Kubrick.

As proxeccións celebraranse de luns a xoves, ata o 29 de agosto, con dous pases por filme. Hoxe, Barry Lyndon (1975) de Kubrick ás 21:00h. Cada entrada custa 5,90 euros, pero se pides a túa tarxeta do ciclo, ás 5 sesións, a seguinte será de balde.

Volta o Festival Atlántica á cidade ata o 7 de xullo

Comeza de novo o Festival Atlántica, un encontro de voces e historias, que dende 2013 establécese como unha plataforma para indagar nas raíces comúns da historia do océano e a identidade cultural do Atlántico.

Este festival, que ten a súa sede principal en Santiago, estará na cidade dende hoxe ata o 7 de xullo. Para a inauguración, haberá tres actividades ao longo do día no CSC Maruxa e Coralia, tanto para adultos como para os máis pequenos.

A xornada comezará con Prende no colo de Luís Prego e Samuel Soto no salón ás 11:00h, indicado para bebés de 12 meses a 3 anos.

Ás 12:00h no xardín, A maleta da avoa de Raquel Queizás, para público infantil de familiar. No mesmo lugar ás 21:00h, comezará Pisando en llano, de Jaime Santos, para adultos.

Último mes da exposición ‘E agora para onde vou?'

Este mes será o último no que estea en aberto a exposición E agora para onde vou? de Vasco Araújo. A mostra inclúe dezaseis libros de acuarelas que representan os dezaseis puntos cardinais da Rosa dos Ventos.

A colección é un pensamento introspectivo e psicolóxico sobre unha grande viaxe. A exposición poderase ver no espazo principal da Fundación DIDAC ata o 21 deste mes, de martes a venres de 10 a 14h, e de 16 a 19h.

Programación especial ata o mes de setembro

A partir desta semana, comezará o programa Vive o Verán, unha serie de actividades nos Centros Socioculturais de Compostela para fomentar o tempo en familia.

A partir de hoxe, haberá unha actividade de danza ao aire libre nos parques da cidade os luns e mércores do mes. Tamén comezarán varias actividades de previa inscrición nos CSC Maruxa e Coralia e no do Ensanche.

Por último, o CSC de Santa Marta abrirá ao público a exposición O primeiro camiño de ferro de Galicia.