Este sábado, 6 de julio, arranca la nueva edición que traerá al Monte do Gozo de Santiago uno de los únicos conciertos de Ed Sheeran en España de este verano.

Junto al popular artista de canciones como Shape of You, Photograph o Thinking Out Loud, estarán también artistas de renombre como Angelina Mango, Mon Laferte, Milky Chance, Bomba Estéreo y las gallegas Fillas de Cassandra. Desde las 17.30 horas.

Diversos y el arte en favor de la integración

Diversos, asociación cultural para la inclusión social, impulsa en Santiago y A Coruña el XIII Encontro Artes pola Integración, que ofrece hou en el centro sociocultural Maruxa e Coralia (de 11:00 h. a 14:00 h.) una muestra de videodanzas con una pieza llamada Tres mujeres, a cargo de Alexis Delgado.

Habrá además charlas de Rebeca Ponte, Oscar Penín y Uxío Novoneyra, Vicente Galaso, Nuria Sotelo, Rubén Vilanoea, Encarna Lago, Carlota Pérez y Jordi Cortés. Y desde las 18 h., el Parque de Bonaval acoge un concurso que presenta Adriana Paulos. La concelleira de Dereitos e Servizos Sociais, María Rozas, y la responsable de Cultura en la Deputación da Coruña, Natividade González, estuvieron en la presentación de hace días, ya que ambas entidades apoyan la presente edición.

El Festival Atlántica se despide con cuentos y recorrido en bicicletas

La jornada comenzará a las 11:00 horas, con la Gentalha do Pichel, con un recorrido en bicicleta. La actividad saldrá del parque de Carlomagno, en Fontiñas, y es necesaria inscripción previa y que se lleve una bicicleta gravel o similar.

Más tarde, a las 12:00 horas, Paco Nogueira dará su actuación C@nto contigo en el claustro do Museo do Pobo Galego para el público infantil y familiar.

Un show unipersonal cómico en la Riquela

No disparen al cómico es el primer show unipersonal de Manu Chacón en el que se reflexiona sobre el sentido de la comedia a través de una experiencia interactiva usando la improvisación como hilo conductor.

El objetivo del espectáculo es compartir con el público diferentes historias, reflexiones y estupideces con intención de alegrarle la vida y hacer que se sienta menos imbécil.

La actuación comenzará a las 20:00 horas, y cada entrada costará 14 euros, más gastos de gestión.

La primera escuela de cine de España, en la sala Numax

En 1947, durante el franquismo, se fundó la primera escuela de cine que hubo en España, el Instituto de Investigaciones e Experiencias Cinematográficas (IIEC), más tarde, Escuela Oficial de Cinematografía (EOC).

Y hoy, a las 19:00h, en la sala de cine de Numax, se proyectará el documental La primera mirada, de Luis E. Parés, de 2023, que cuenta la historia de sus aulas, y de los nombres que salieron de ella.