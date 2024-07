DE BALDE Atardecer no Gaiás continúa ao longo do verán con outra ducia de citas musicais ao aire libre para todos os públicos. No día de hoxe, o ciclo da campaña CulturON traerá neste atardecer a Flow de Toxo. Esta é unha iniciativa da Xunta que a Consellería de Cultura, Lingua e Xuventude ten en marcha ata setembro. As artistas de hoxe fan rap galego e son da comarca do Condado. Nos seus temas tratan temas como a defensa do rural, o feminismo ou a loita contra o patriarcado. Todas as integrantes son mulleres que cantan, e moitas delas son pandereteiras, polo que a súa música traballa unha fusión entre instrumentos tradicionais galegos e electrónicos. O concerto celebrarase hoxe as 21:00 horas na Cidade da Cultura, e como todos os concertos dentro deste programa, será de balde.

Un show de comedia con improvisación co público no Auditorio Abanca

TEATRO E COMEDIA Tiquismiquis é un show de Mikel Bermejo, un cómico, guionista e presentador vasco, que chega a Compostela ao Auditorio de Abanca hoxe. Este espectáculo cómico tratará todo o que o autor pensa e ve ao seu redor, pequenas cousas que lle pasaron e lle poden ocorrer a calquera, pero que nunca un se para a analizar. Tiquismiquis terá un pase único este xoves 11 ás 20:30, cun prezo de 16 euros por entrada.

De foliada coa Banda Municipal de Música de Santiago

MÚSICA EN DIRECTO Un mes máis e unha postal nova, e nesta ocasión o nome do concerto é de foliada na ribeira do Sar, unha actuación da banda Municipal de Música de Santiago de Compostela en colaboración coa Agrupación Folclórica da Colexiara do Sar. O concerto que se celebrará hoxe estará baixo a dirección de David Fiuza, ás 20:00 horas na Praza de Praterías. O repertorio da actuación incluirá pezas tradicionais e de foliada.

Continúa o ciclo adicado a Stanley Kubrick

CINE Para sorpresa de ninguén, a secuela do Resplandor está incluída no ciclo Nocturama no Numax, un programa de filmes adicado á figura de Stanley Kubrick, un dos cineastas máis importante so século XX, que explora os seus filmes, as obras que o inspiraron e o outras que estean relacionadas co autor. A película de hoxe será Doctor Sleep (2019) de Mike Flanagan, que trata a vida adulta de Danny. A proxección deste filme realizarase hoxe ás 21:55 horas, cun prezo de entrada de 5,90 euros.