MÚSICA AO AIRE LIBRE. Un goza moito máis das postas de sol do verán cun bo espectáculo de música, e neste Atardecer do Gaiás, a paisaxe estará acompañada de música pop-rock psicodélica que recorda os ritmos dos anos 60 e 70, con influencias modernas como RadioHead.

Hoxe, ás 21:00 horas, Naked Family dará un concerto, de balde, neste programa da Xunta de Galicia na Cidade da Cultura, e presentan o seu segundo álbum La vuelta.

Inauguración de ‘Una vida vikinga’ no Gaiás

ARTE E HISTORIA. Hoxe abre as súas portas a exposición internacional Una vida vikinga, un dos proxectos máis destacados da programación da Cidade da Cultura para 2024, que estará exposta na planta 1 do Museo Centro Gaiás. A mostra recolle arredor dunhas 120 pezas das que un cento delas proceden de fóra de España e pertencen a museos de historia e arqueoloxía de referencia en Europa sobre a cultura vikinga, entre eles catro museos nacionais e unha biblioteca nacional. A apertura de portas ao público realízase ás 16 horas, despois da súa cerimonia de inauguración, que será pola mañá. A exposición estará en aberta ata o 5 de xaneiro de 2025, e poderase visitar de martes a domingo entre, as 10 e as 20 horas. A entrada é libre e gratuíta e só é preciso reservar para as visitas guiadas.

Presentación do libro ‘La sangre de los dioses’

LITERATURA. Hoxe ás 20:00 horas, o escritor vigués Pablo Docampo presenta en El Corte Inglés de Compostela o seu primeiro libro, La sangre de los dioses. O evento realizarase na Sala de Ámbito Cultural do centro comercial, onde o autor falará sobre a súa obra. Esta novela trata dunha historia de soños que se mesturan coa realidade, “de pesadelos sen necesidade de estar durmido”, de asasinos, de poder e da loita, un relato fantástico ambientado no Exipto faraónico na beira do río Nilo.

Concerto de The Cat Empire na Sala Capitol

CONCERTO. A Sala Capitol acolle esta tarde ao grupo The Cat Empire, con máis de 20 anos de traxectoria e nove discos publicados, que traen esta noite a súa adictiva mistura de funk, ska, rock e jazz á que moitas veces lle engaden un tinte de música latina. A apertura de portas será ás 19:30 h., e media hora máis tarde actuarán os teloneiros Coterie, e despois, ás 21h, comezará o concerto. As entradas teñen un prezo de 39 euros.