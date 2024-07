🤗Até o 1 de setembro podedes ver no #MuseodoPoboGalego "Habitar o baleiro", unha mostra que percorre as luces e sombras do despoboamento en Galicia, a través das fotos de @brais_lorenzo e con textos de @claudiamoran90 @sergiopascual e @LuciaAbarra, amais de vídeos e audios. pic.twitter.com/SsUOhtMSUC