MONTE DO GOZO. Chega a Compostela o festival para os máis cativos, o Revenidas Miúdo no Monte do Gozo, unha xornada chea de concertos, maxia, obradoiros e xogos para pasar un día en familia. A xornada comeza ás 12 da mañá, co Concerto Punkinfantil no escenario Deleite. O recinto conta con tres escenarios, polo que ao longo do día, cun show de maxia do Mago Noel ás 13:20 horas no escenario Xunta, e un espazo bebé. O último espectáculo comeza ás 19:20 horas, coa Gramola Gominola.

Mozart a ritmo de piano na praza de Mazarelos

CONCERTO. Comeza Peregrinos Musicales, que dende ho 28 ata o 31 de xullo trae ás rúas de Compostela músicos de talla internacional do mundo da música clásica. Este programa de concertos ábrese hoxe cunha actuación de Ilona Timchenko, na praza de Mazarelos ás 20:00 horas. A pianista rusa afincada no Pino impresionou o público dos escenarios máis importantes do mundo como o Wigmore Hall de Reino Unido, o Philips Hall de Holanda ou Musikverein de Viena, entre outros. O repertorio que vai interpretar esta noite está composto de temas de W.A. Mozart, como Fantasía en Re menor, K. 397, The marriage of Fígaro Op.493, Concerto Nº23 en La maior, K.488 2º Adagio ou a coñecida Marcha turca. Este concerto, ademais, forma parte do cartel das Festas do Apóstolo.

No camiño: películas de estrada e horizonte

CGAC. O Centro Galego de Arte Contemporánea ofrecerá de setembro a decembro un curso de exploración fílmica. Nel percorrerase dende o apoxeo do clasicismo nos anos 30 do século pasado ata os nosos días, ao longo de case cen anos de historia do cine e a través de películas de diversos xéneros e países. A inscrición xa está aberta, e o programa inclúe O mago de Oz (1939), O cabaleiro verde (2021) ou Lawrence de Arabia (1962).

Malabesta enchen hoxe de rock, folk e blues o parque de Galeras

MÚSICA EN DIRECTO. O grupo Malabesta defínese a si mesmo coma “un becho bravo de domesticar, con chupa de coiro e sen ganas de durmir”, e con esta actitude tan descarada, son os encargados no día de hoxe de encher de música o parque de Galeras polas festas do Apóstolo. Co seu repertorio, que flúe entre o rock, folk e blues, este grupo de cinco membros formado fai dous anos, dará comezo ao concerto ás 21:00 horas.