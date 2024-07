A cita estrela do programa das festas de hoxe, ás 22 horas na Quintana, é coa música Mercedes Peón. Logo de 20 anos de que estreara o seu primeiro disco Isué, a artista chega a Compostela nesta xira na que percorre temas dos seus cinco discos en solitario. Como é habitual no seu traballo, estarán as influencias da súa recollida de cancións tradicionais –durante 25 anos– polas aldeas, mais tamén con influencias da electrónica.

Galeras vibra ao son da banda Capital Voskov

A banda Capital Voskov é unha das protagonistas esta noite do programa das Festas do Apóstolo. Ás 21 horas comeza o seu concerto no parque de Galeras. Álvaro Beiró no baixo, María Galdón nos teclados e mais nos coros, Alberto Romero e Sergio González coas guitarras, Chema Caamaño é batería e Alfonso Gallardo como vocalista levarán de viaxe polo pop, sen esquecer tampouco a influencia do rock, a todo aquel que se achegue a gozar da programación municipal das festas. Quedan tan só dous días de celebración, e Galeras seguirá sendo escenario. Mañá martes, tamén ás 21h. haberá teatro coas Fillas bravas e a peza As Fillas bravas e o mito de Casandra, e o mércores 31 para poñer o fin de festa chega Circo Cigâni 100%, que comezará a función ás 19.00 horas.

O cine do Apóstolo en Bonaval e en Villestro

Xa só quedan dúas proxeccións de Cinema Compostela, un ciclo de cine ao aire libre de pezas do audiovisual galego para público infantil e adulto, que está incluído dentro do programa de Festas do Apóstolo 2024. O luns 29 será a quenda de Amigos ata a morte, unha comedia romántica de Javier Veiga, ás 20:00 horas na Carballeira do CSC de Villestro. A derradeira sesión será no Cemiterio de Bonaval, na que se poderá ver Honeymoon, un drama de Enrique Otero, o martes 30 ás 22:30h.

Os ‘Virajes’ de Paula Vicenti na Galería Metro

A partir das 15.30 desta tarde pódese visitar na Galería Metro –en xeneral Pardiñas 12-16– a exposición Virajes, da pintora Paula Vicenti (Bos Aires, 1969 ). Dende o pasado mes de xuño a galería acolle unha mostra reflexo da inquietude desta artista pola busca de respostas, unha exposición na que propón que “se cadra” non é suficiente propoñérmonos preguntas críticas sobre a identidade e afirmar simplemente “son así”.