Nos concertos do Atardecer no Gaiás impulsados pola Consellería de Cultura, Lingua e Xuventude, hoxe tocará Faneka. Este grupo formado por Inés de Lis, Bruna González, Anika Sobrino e Alán Denis busca a simbiose entre o folclore iberoamericano e o rock progresivo para construír paisaxes sonoras cheas de luz e maxia. Coma sempre, os concertos deste ciclo son gratuítos e de balde.

'Lullaby': un circo de acrobacias e maternidade

Un dúo de acróbatas prepárase para dar un espectáculo de báscula e portes acrobáticos, con agarres e saltos frenéticos, pero ademais de artistas tamén son pais, e o bebé estalles dando algunha que outra dificultade. Este espectáculo de conciliación entre o arte e a maternidade está hoxe en Compostela grazas ao Festival C, unha trintena de propostas de artes escénicas de balde. Este espectáculo de circo, Lullaby de Proyecto Kavauri comezará ás 20:00 horas na praza de Quintana.

Factoría de Subsistencia e Espiño Band ao aire libre

Continua o festival Feito a Man, un programa que dende 2003 leva planificando concertos e espectáculos organizados pola Asociación Cultural Cidade Vella nos espazos singulares da cidade de Compostela durante o mes de agosto. E hoxe, o primeiro concerto será de Factoría de Subsistencia ás 20:30 horas na rúa Xelmírez unha banda liderada polo actor Josito Porto e nesta edición de FAM presentan o seu Respirando…sempre!, o novo traballo da agrupación, o terceiro na carreira deste grupo. Máis tarde, Espiño Band encherá a rúa Tras San Fiz de Solovio do seu rock psicodélico, ás 22:15 horas. Este grupo é o proxecto do músico Alfonso Espiño, unha das figuras imprescindibles do panorama musical compostelán. Como todas as actuacións deste programa, os espectáculos son de balde.

Actuación de música clásica no Hostal dos Reis Católicos

Hoxe, na Capilla Real del Hostal dos Reis Católicos, hai o tradicional concerto de profesores de Música en Compostela, cursos universitarios e internacionais dende fai 65 anos. Os profesores que participan son Ashan Pillai, viola; Stephan Picard, violín; Stephan Forck, violoncello; Andrei Banciu, piano; e unha alumna do curso a Cátedra de Violín, Xunyue Zhang, violín. O concerto é de balde e comezará ás 20:00 horas.