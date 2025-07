Agenda cultural: ¿Qué hacer hoy 16 de julio en Santiago?

Charlas de María Álvarez y José Sixto

USC. En el marco de la XVI edición del curso de la USC Lecciones jacobeas internacionales (Sabios del Camino de Santiago y la peregrinación), el auditorio del Museo de las Peregrinaciones y de Santiago alberga, desde las 09:30 h., una charla de José Sixto García, profesor titular del Departamento de Ciencias de la Comunicación de la de la USC; otra a las 11 h., de María Álvarez Fernández, profesora titular de Historia; y una más, a las 12.30 h., de María Belén Pucci González, estudiante del Máster de Planificación y Gestión de Destinos y Productos Turísticos, de la Universidad de A Coruña. Y desde las 17 horas, en el paraninfo de Historia, cine, con la proyección de la película de The Way, My Way, dirigida por Bill Bennett.

Visita guiada sobre ‘Memorias de Compostela’, de Eugenio Granell

ARTE. La Fundación Eugenio Granell impulsa hoy desde su sede una visita guiada, con una charla impartida por Cristina Carballedo, guía de turismo de Galicia. El recorrido, de 90 minutos, se basa en el libro de Eugenio Granell (1912-2001) titulado Memorias de Compostela, un texto publicado en el año 2006. Tras la salida, el paseo sigue por Orfas, Praza Mazarelos, Caldereiría, Preguntoiro, Praza da Quintana, Rúa Nova, Rúa do Vilar, Alameda. El acceso cuesta 10 euros e incluye la entrada al museo.

Dúas espectadoras observan as obras expostas no Museo Granell. / Jesús Prieto

Cita gratuita con la Real Filharmonía

La Real Filharmonía de Galicia (RFG) actúa este miércoles en la Iglesia de San Agustín (20 h.), bajo la batuta de José Luis Temes, en una cita con entrada gratuita que se repite mañana a la misma hora. Se ofrece un programa especial que incluye el primero y el cuarto movimiento de la Sinfonía núm. 40 de Mozart, la Sinfonía 12 de Carlos Baguer, así como las Sinfonías 1 y 4 de María Luisa de Borbón (Madrid, 1782 - Roma, 1824; «primera mujer española que compuso una sinfonía»).

Libro de Esperanza Mariño Davila

CERVANTES. Edicións Laiovento presenta en la librería Couceiro el libro de la profesora e investigadora compostelana Esperanza Mariño Davila (Santiago, 1963) titulado Fíos de transparencia acesa. Narrativa, poesía e tradución en Xosé Manuel Beiras, a las 19:30 horas. Aparte de su autora, estarán Francisco Fernández Rei y el propio Beiras.