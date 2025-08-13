Una playa de la ría de Muros e Noia se cuela en la lista de "las más deseadas de España" del National Geographic

Galicia cuenta con algunas de las mejores playas del planeta. Esto lo refrenda en su última selección el National Geographic, que ha recogido las 25 playas "más deseadas de España" en uno de sus últimos post. Así, el magacín, en su sección de viajes, ha seleccionado hasta tres playas gallegas como las mejores de todo el litoral español, incluida una en la provincia de A Coruña, concretamente en la ría de Muros e Noia.

Además, estas tres playas se reparten entre las tres provincias con mar de Galicia: A Coruña, Pontevedra y Lugo. Las playas escogidas por el National Geographic son Castro de Baroña (A Coruña), Playa de Rodas, en las Islas Cíes (Pontevedra), y la Playa de las Catedrales, en Ribadeo (Lugo).

La playa que está junto al Castro de Baroña se encuentra en la sierra de Barbanza, mirando a la ría de Muros y Noia y tiene un trasfondo histórico como prácticamente ninguna otra playa en Galicia. Al lado de la playa, podremos encontrar lo que queda un antiguo campamento celta (de ahí el nombre de la playa), con unas 20 viviendas celtas y los restos de su muralla.

A su lado, encontraremos la playa de Area Longa, un pequeño paraíso desde el que podremos disfrutar de la costa gallega en su máximo esplendor y a su vez ver el castro en lo alto.

Las otras 22 "playas más deseadas de España"

Además de Castro de Baroña y las otras dos playas gallegas mencionadas, Playa de Rodas y Playa de las Catedrales, National Geographic completó su listado con otras 22 playas más:

Playa de Tabarca, Alicante (Comunidad Valenciana).

Playa del Silencio, Cudillero (Asturias).

Cuesta Maneli, Huelva (Andalucía).

Cala Macarella y Cala Macarelleta, Menorca (Islas Baleares).

Playa de Benijo, Santa Cruz de Tenerife (Islas Canarias).

Playa los Genoveses, Níjar, Almería (Andalucía).

Cala Granadella, Jávea (Comunidad Valenciana).

Caló d'Es Mort, Formentera (Islas Baleares).

Playa de Nogales, La Palma (Islas Canarias).

Playa de Matalascañas, Almonte, Huelva (Andalucía).

Playa de Gulpiyuri, Llanes (Asturias).

Caló d'Es moro, Mallorca (Islas Baleares).

Playa de Laga, Ibarranguelua (País Vasco).

Cala d'Aiguablava, Begur (Cataluña).

Playa de Papagayo, Lanzarote (Islas Canarias).

Cala Saladeta, Ibiza (Islas Baleares).

Playa de Trengandín, Noja (Cantabria).

Playa de Itzurun, Zumaia (País Vasco).

Playa de Oyambre, San Vicente de la Barquera (Cantabria).

Playa La Carolina, Águilas (Murcia).

Cala Pola, Tossa de Mar (Cataluña).

Playa de Poo, Llanes (Asturias).

Sin duda, un listado que pone en valor el turismo nacional y sobre todo la zona del norte de España, con gran cantidad de playas en Galicia, Asturias, Cantabria o el País Vasco.