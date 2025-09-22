PLANES
Agenda cultural: ¿Qué hacer hoy 22 de septiembre en Santiago?
Cine, arte y literatura, entre los planes para este primer lunes de otoño en Compostela
Regresa el ciclo Ollos Verdes a Numax con el documental ‘Rocío’
CINE. Con el inicio del curso universitario, hoy regresa el ciclo Os ollos verdes, o cinema inédito de Numax. La sala propone recuperar los lunes películas diferentes, arriesgadas e innovadoras que, por diferentes motivos, no han tenido estreno en salas españolas o cuentan con una exhibición muy reducida. El film Rocío de Fernando Ruíz de Vergara inaugurará hoy la programación del ciclo a las 19.20 horas. Este documental de la transición española pasó a la historia por ser la primera película española secuestrada judicialmente en democracia.
Xavier Queipo presenta su nuevo libro de relatos en Couceiro
LITERATURA. Xavier Queipo, uno de los escritores en lengua gallega que más se ha prodigado en la narrativa breve, celebra su 66 aniversario con una colección de relatos breves. El autor presentará su nuevo libro 66 en la compostelana librería Couceiro (Praza de Cervantes) a las 19.00 horas. El autor estará acompañado del escritor Agustín Agra y del director de Xerais, Fran Alonso, en la presentación de su última obra que recoge relatos que «pasean entre la realidad y la ficción».
Últimos días para ver la exposición sobre ‘cantareiras’ en el Gaiás
Con la exposición Tesoureiras do noso, situada en la Biblioteca de Galicia, la Cidade da Cultura quiso homenajear a las cantareiras reconocidas este año con motivo de las Letras Galegas. La muestra, inaugurada el pasado 16 de mayo encara esta semana su recta final. Se compone de seis paneles que recopilan la historia de las cantareiras desde el XVII hasta la actualidad y cuenta con una sección audiovisual con documentales y grabaciones de campo.
Revisión del retrato en la Galería Dupla
ARTE. La galería Dupla propone para la apertura de temporada una revisión del género del retrato de la mano de los artistas catalanes Samuel Salcedo (Barcelona, 1975) y Sito Mújica (Sabadell, Barcelona, 1971). Las piezas de ambos pueden contemplarse en el establecimiento situado en la Rúa Fonte de San Antonio 9, hoy entre las 17.00 y las 21.00 horas.
