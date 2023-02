La semana de la crónica social ha estado marcada por un reencuentro. Manuel Díaz, el cordobés conseguía un abrazo con su padre siete años después de que se demostrase judicialmente el parentesco entre ambos. En 'Y Ahora Sonsoles' han querido tratar este asunto en la tarde de ayer viernes.

Beatriz Miranda, colaboradora del espacio, ha sido la más crítica con Díaz: "Creo que es una persona bellísima, por lo que decís todos los que le conocéis, pero a mí esto de hacer una rueda de prensa [que tendrá lugar el martes] y no hablar nada hasta esa fecha me mosquea bastante. Está dosificando los vídeos y las fotos en redes sociales".

"Eres muy crítica, Bea", le decía Sonsoles. "Con esta historia, sí, porque le ha estado haciendo feos durante 50 años y pico. No soy crítica con Manuel Díaz, que yo creo que el pobre está obsesionado con recuperar a su padre. Y no me extraña, pero es que ha sido muy feo".

"Nadie se está acordando de otra hija no reconocida, de la que luego un juez le obligó a admitir la paternidad, que se llama María Ángeles. Ella está muerta en la guerra. Es una expresión. De ella nadie habla. El otro día dijo que ella no es tan cool como Manuel Díaz y que su padre no quiere saber nada de ella. Hace unos años se hicieron una foto para ¡Hola! y ya", ha continuado la colaboradora.

La propia Beatriz ha querido rebajar el tono, y ha soltado un chascarrillo con alusión a Ortega Cano y a Telecinco. "Dicho esto, alucino con el semen de fuerza de este hombre. Perdonadme la expresión. Va dejando semillas por todo el planeta. Tiene cinco hijos por un lado, por otro... Más los que 'te rondaré, morena", decía mientras desataba las risas en plató. "No, no, te ha entendido todo el mundo", pronunciaba la presentadora.

Con esta expresión, la colaboradora hacía alusión a la famosa frase que el torero pronunció en 'El Programa de AR' cuando animó a su, ya ex mujer, Ana María Aldón a ir "a por la niña".