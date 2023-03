Alma Bollo vivió un día del padre muy especial en 'Supervivientes 2023'. Además de escuchar la voz de su sobrino, la hija de Raquel Bollo le dedicó unas emotivas palabras a su abuelo después de que Ion Aramendi le preguntase si este día era especial para ella: "Sí que lo es".

"Para mí este día se lo lleva mi abuelo que es el motor de mi vida. Ya sabes lo especial que eres para mí junto con la abuela, nunca me ha hecho falta una figura paterna porque siempre te he tenido a ti, te quiero millones, te amo con todo mi corazón", afirmó la participante del reality de Telecinco.

Posteriormente a este momento, el reality emitió un vídeo en el que Alma Bollo habló con sus compañeros de su relación con Chiquetete, siendo muy tajante con sus palabras hacia el cantaor fallecido en 2018: "Mis apellidos son Cortés Bollo, lo que pasa que el Cortés es del señor que me engendró y a mí no me apetece".

A la vuelta del vídeo, Aramendi le preguntó a Alma cómo era la relación que mantenía con Chiquetete: "No tenía ninguna. Yo era muy pequeña, no me correspondía a mí. Le rocé varias veces y esa relación desapareció. Yo fui a un colegio donde él vivía, me lo crucé varias veces. A veces me miraba, a veces se cambiaba de acera… Relación ninguna".

"Creo que habría muchas cosas que perdonar que yo no perdonaría. El perdón es una elección y tiene que salirte del corazón. Yo a día de hoy, aunque él no esté en mi vida, no estoy preparada para perdonar por lo que mi madre pasó y recordar imágenes espeluznantes y para perdonar el desprecio que me hizo a mí", sentenció la concursante en 'Conexión Honduras'.