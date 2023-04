Un año más, vuelven a resonar los rumores de la vuelta del Grand Prix del verano a la televisión. Desde hace ocho primaveras, se retoman las negociaciones por el programa, no sólo con RTVE, sino también Antena 3, Telecinco, Movistar, Amazon y Netflix. Estas informaciones son "un clásico", afirman fuentes del sector. Esta semana comenzaba con una noticia de El Confidencial Digital, que ha podido confirmar este diario que desvelaba que la nueva directiva de RTVE, con Elena Sánchez a la cabeza, había mantenido reuniones con la productora propietaria del formato, Europroducciones.

La presidenta del ente público habría mostrado "bastante interés" en recuperar el histórico programa, que dio grandes resultados de audiencia a TVE y, en una etapa posterior, a varias cadenas autonómicas, de la mano de la FORTA (Federación de Organismos de Radio y Televisión Autonómicos). De esta forma, Elena Sánchez marca una estrategia distinta con respecto a la de su antecesor, José Luis Pérez Tornero, que no se planteaba apostar por el formato, no por viabilidad, "sino por elección de contenidos y propuestas".

Sin embargo, la idea original que la productora Europroducciones ideó en 1995 tendría que renovarse. Según han reconocido fuentes conocedoras de las negociaciones, que no han terminado aún en acuerdo, verían con buenos ojos contar entre los presentadores con el streamer Ibai Llanos, aunque sería "muy complicado". "No sé si se puede, porque es de otro mundo. Es un personaje de los más importantes dentro del mundo digital y tiene sus proyectos", explican estas mismas fuentes, en referencia, entre otras, a la Kings League.

Hace un año, Ibai Llanos y Ramón García conversaron en directo sobre la posibilidad de trasladar el Grand Prix a Twitch y anunció que tanto su equipo como el del streamer estaban "trabajando para hacerlo", aunque fuese "complicado". "Si nada se tuerce, puede ser factible, y lo haremos de una manera más moderna", aseguró. Después, poco más se supo de esa propuesta.

Por su parte, uno de los principales atractivos del programa que presentó Ramón García en TVE, las vaquillas, tendrían un complicado encaje en la sociedad actual. "Si volviera [el Grand Prix], nunca sería con vaquillas. Ya no es una cuestión de voluntad, sino casi jurídica", consideran las mismas fuentes. Este renovado concepto le agradaría más que el anterior a la copresentadora que más episodios compartió con Ramón García, Mar Regueras. "Yo padecía con el tema de las vaquillas, no es lo que me gustaba del programa, aunque no se les hiciese daño", confiesa.

Y también para presentar a las vaquillas, con su peso, su nombre y toda la vaina. pic.twitter.com/6OBq2pTPKD — Sonia Mangas (@Soniamangas) 27 de marzo de 2023

Regueras, que llegó al espacio 'del niño y del abuelo' después de trabajar como bailarina en El Semáforo, con Chicho Ibáñez Serrador, plantea que las pruebas con animales se podrían sustituir por otras "más divertidas" y declara que, aunque "el Grand Prix fue un programa chulísimo para una época determinada, le daría una vuelta". Se refiere a una etapa de nuestra historia menos animalista, pero también menos feminista.

El Grand Prix sólo tuvo dos presentadores principales: Ramón García, en TVE, y Bertín Osborne, en las autonómicas. Pero, entre 1995 y 2009, se sucedieron 21 copresentadoras, y muchas de ellas compartían pantalla durante su temporada. Por ejemplo, en el verano de 2004, hubo hasta siete secundarias. Además, las 54 componentes del cuerpo de baile que pasaron por el plató eran siempre mujeres con perfiles muy normativos. Mar Regueras, que duró dos temporadas y un total de 26 programas, recuerda que al menos a ella le dieron algo más de cancha: "Yo fui adquiriendo protagonismo poco a poco. En los primeros programas, presentaba las pruebas y poco más, y recuerdo que Europroducciones, al tercer episodio, me duplicó el sueldo".

Esta actriz apuesta por "cambiar los roles" en el concurso y se postula como candidata a presentarlo: "Me gustaría que, si realmente hacen un Grand Prix, pudiésemos estar ahí. Yo ya me estoy preparando y estoy yendo al gimnasio por si acaso me llaman". "Si le tienen que dar una vuelta al formato y lo tienen que cambiar, entiendo que Ramón García es la cara conocida del Grand Prix, pero igual ponen un presentador nuevo", lanza Sonia Mangas, experta en televisión.

La etapa de Bertín Osborne y el final

En el año 2006, RTVE, que no ha contestado a las solicitudes de información que le ha dirigido este periódico, se mostró dispuesta a alargar un verano más esta particular batalla entre pueblos, pero sin Ramón García. Algunos medios apostaron por Miriam Díaz-Aroca como la sucesora de Ramontxu, en un momento en el que la actriz estaba triunfando en la propia cadena en el marco del programa Mira quién baila. Según ha trasladado el representante de la intérprete de Belle Époque, ella desconocía esa información.

Esos meses estivales fueron los primeros sin Grand Prix en 10 años, pero los seguidores del programa pudieron recuperar la ilusión de volver a verlo a través de algunas cadenas autonómicas y locales. Se emitió en TeleMadrid, Canal 9 (Comunidad Valenciana), Castilla-La Mancha TV, Canal Extremadura, Canal Sur, Aragón TV, 7RM (Región de Murcia), Televisión Castilla y León, que no pertenecía a la FORTA, IB3 (Islas Baleares), Televisión Canaria, Sevilla TV, Palencia TV y Segovia TV. El elegido para presentarlo fue Bertín Osborne y le acompañaron, primero, Cristina Urgel y, en las dos últimas temporadas, Natalia Rodríguez.

El programa sacó buenas cuotas, pero poco a poco se fue quemando después de llevar tantos años en antena"

Fuentes de la Federación de Organismos de Radio y Televisión Autonómicos (FORTA)

"La productora se dirigió a FORTA y algunas televisiones autonómicas consideraron que era un producto simpático y adecuado para replicarlo", comentan desde la federación de autonómicas. Se emitió entre 2007 y 2009 "con éxito, con doble dígito" de share, pero no aguantó más. "El programa sacó buenas cuotas, pero poco a poco se fue quemando después de llevar tantos años en antena. Los públicos cambian y evolucionan y el formato se va desgastando. Algo que empezó con buenos datos, se fue desgastando, aparte del coste [económico] que tenía", justifican fuentes de FORTA.

Este tipo de programas que nacieron en los 90, como La Noche de los Castillos o El Juego de la Oca, se grababan en los estudios, "con una estructura flipante", dice Sonia Mangas. "Se ganaba muchísimo dinero y la publicidad era muchísimo más cara, por lo que podían tener algo más de beneficio, pero ahora en TVE no hay publicidad, por lo que no lo veo viable", añade.

Aunque no se trataría del primer programa que vuelven a renovar, esta experta se muestra escéptica con la posibilidad de que la vuelta del Grand Prix fuese a triunfar por los gustos actuales. "Vemos esos programas y son lentos, comparados con la tele de ahora", señala. Y reflexiona: "Todos recordamos algunos programas que nos gustan de cuando éramos pequeños y se recuerda con cariño, pero déjalo estar. Si van a hacer un remake, igual todos los recuerdos que tenía de ellos cuando era pequeña se van a la mierda".