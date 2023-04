Eva Soriano ha hablado, con mucho sentido del humor, sobre la publicación de los sueldos de hasta 15 presentadores externos de RTVE. Una lista en la que figura como la mejor pagada por delante de los jueces de 'Masterchef'. La que fuera presentadora de 'La noche D' se llevó 11.000 euros por cada entrega del espacio, mientras que Pepe Rodríguez, Samantha Vallejo-Nágera y Jordi Cruz percibieron 10.000 euros por programa.

En 'Showriano', el espacio que presenta en Movistar Plus+, Soriano ironizó ayer sobre este asunto: "Tengo que pediros perdón a todos los que estáis aquí y a toda España. Entono el 'mea culpa' por cobrar por haber currado". "Se han filtrado los suelos y se conoce que yo he sido la mejor pagada... Por delante de los jueces de Masterchef", añadió entre las risas y los aplausos del público.

La cómica aseguró que no sabe "si esto está bien o está mal" por las críticas que ha recibido: "Mucha gente ha dicho que cómo puedo cobrar esa barbaridad". "El dinero lo he cobrado ya, no lo puedo devolver, es imposible", recordó Soriano mientras se dirigía al público: "Y es dinero vuestro".

Por este motivo, Soriano se comprometió a ofrecer una "contraprestación" a los contribuyentes: "Se me ha ocurrido que, si vais por la calle y os cruzáis conmigo, os cuente un chiste". "Total, ya lo habéis pagado", finalizó entre risas en el programa de Movistar Plus+.

Alaska y Javier Ruiz, también en la lista

Más allá de Eva Soriano y los jueces de 'Masterchef', en la lista también destacan Alaska y Javier Ruiz, que se embolsaron, respectivamente, 4.000 y 5.000 euros por cada episodio de 'Cine de barrio' y 'Las Claves del Siglo XXI'. Santiago Segura cobró 2.200 euros por sus narraciones en 'Viaje al centro de la tele'.

La Corporación pública también desvela a través de su respuesta al Portal de Transparencia que Anne Igartiburu recibe 1.550 euros por cada entrega de 'Corazón', una cantidad similar a la que recibieron los hermanos Torres por cada capítulo de 'Menudos Torres' (1.500 euros).

En la parte baja se sitúan nombres como Silvia Itxaurrondo, que percibe 700 euros cada mañana que se pone al frente de 'La hora de La 1', 100 euros menos de lo que cobra Nieves Álvarez por 'Flash Moda'.