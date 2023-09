Antonio Lobato ha pedido disculpas por el desafortunado comentario que hizo sobre Michael Schumacher tras el Gran Premio de Japón. En el programa posterior al evento, emitido por DAZN, el periodista pronunció unas palabras por las que ha recibido un aluvión de críticas durante los últimos días.

"Que tiemble Adrian Newey, que viene Antonio Lobato", comentó entre risas Toni Cuquerella, a lo que Lobato respondió con una referencia a Schumacher: "Y Michael... Bueno, Michael no puede temblar".

Creo que es necesario dar explicaciones y reconocer que me he equivocado. Por favor, escuchad mi vídeo. Es un poco largo, pero creo que necesario. pic.twitter.com/89QlCMws2v — Antonio Lobato (@alobatof1) 25 de septiembre de 2023

Después del revuelo generado, el asturiano ha hecho autocrítica y ha reconocido su error en un vídeo compartido en sus redes sociales. "Tengo que reconocer que ayer, durante el post del Gran Premio de Japón, cometí un error. Sin ninguna mala intención, aunque algunos ahora tratan de decir que sí. Sin ninguna mala fe, fue un error de pura torpeza y de pura incapacidad para expresarte con corrección. Quizás por el exceso de horas levantado, el jetlag en Madrid o lo que sea, que no es una excusa", afirma en la grabación.

Además, explica el contexto de la conversación: "Era un poco de vacile, era una situación de charla de amigos en una cafetería, sin sentido. Yo traté de buscar otro referente de la Fórmula 1 con muchos títulos, que sea un mito, y me salió el nombre de Michael Schumacher. Quizás por la gran admiración que le tengo".

En el vídeo, en el que aparece visiblemente afectado por la polémica, subraya que tenía que haber encontrado otra referencia: "No me arrepentí de nombrarle (...) pero tenía que haber dicho Lewis Hamilton, bastante complicada es la situación que tiene él y su familia". " Quise corregir, me salió una frase y creo que los que escuchen con los oídos limpios se darán cuenta de que trato de frenar, pero hago una expresión que no es buena, no es acertada, es torpe".

Lobato insiste en que en ningún momento quiso "hacer una broma" ni reírse de Schumacher: "Los que me conocen saben perfectamente que nunca haría una broma con algo así, pero estuve torpe. Estuve francamente impreciso a la hora de frenar. Que conste que el primer jodido al soltar esa frase fui yo". "Lo único que tengo que hacer, y es fundamental, es pedir perdón a quienes se sintieron ofendidos por esa frase", admite el comentarista.