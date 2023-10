Elsa Ruiz se ha mostrado muy contundente contra Miguel Lago por el polémico comentario que realizó sobre el caso Álvaro Prieto en 'Y ahora Sonsoles'. La cómica ha mencionado un tuit de Pablo Iglesias para críticar estas palabras de su excompañero durante los primeros meses de emisión de 'Todo es mentira'.

“De lo poco positivo que saqué cuando me echaron de 'TEM' ('Todo es mentira') fue no volver a cruzarme todos los días con este señor tan 'blanco y bien vestido'", escribió Ruiz en su cuenta oficial de X (antiguamente Twitter), añadiendo la etiqueta #SaludMental en la mencionada publicación.

Para ser más exactos, este pasado lunes, 'Y ahora Sonsoles' abordó el hallazgo del cuerpo sin vida de Álvaro Prieto con polémica por las palabras de realizó Miguel Lago sobre la supuesta falta de ayuda que recibió el joven pese a ser "blanco, guapo y bien vestido", intervención que posteriormente intentó matizar.

"O sea, en qué punto estamos como sociedad en el que hay, en una estación como la de Sevilla, en este caso un chaval que, además, es blanco, guapo, bien vestido... Vamos a hablar de los prejuicios directamente", aseguró el cómico en el programa vespertino de Antena 3.

De lo poco positivo que saqué cuando me echaron de TEM fue no volver a cruzarme todos los días con este señor tan "blanco y bien vestido". #SaludMental https://t.co/LMvNXVwY4T — Elsa Ruiz (@elsaruizcomica) 17 de octubre de 2023

"A mí lo que me lleva a pensar es que, en esta era que vivimos del cinismo, ya no nos ayudamos los unos a los otros, ya estamos desconfiando permanentemente los unos de los otros", comentó posteriormente, añadiendo: "No por ser guapo y joven merece más o menos ayuda".