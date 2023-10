Un programa social, de denuncia e conciencia, que aborda temas sensibles dende unha perspectiva entretida e empática, que non busca o drama senón a complicidade coa audiencia e que usa o entretemento san como forma de chegar ao corazón do público. Esa é a fórmula do programa 'Xente Marabillosa', que esta noite (22.50 horas) regresa ás pantallas da Televisión de Galicia para afrontar novos temas de absoluta actualidade como son o perigo dos incendios forestais, o alzheimer ou o que se coñece como ‘idadismo’, é dicir, a discriminación por cuestión de idade sobre todo en persoas maiores, entre outros temas.

Causas que teñen unha relación directa coa poboación galega, con programas centrados non só en valores universais como o respecto, a empatía ou a convivencia social, senón que se deteñen en cuestións que afectan directamente á realidade do territorio, con visión local e proximidade, como os conflitos derivados das lindes entre propietarios de terreos ou o rexeitamento á integración social das persoas estranxeiras. Causas que se tratan en 'Xente Marabillosa', tal e como defende Fran Rodríguez, director do programa, “de maneira divulgativa, centrándose no positivo e sempre como exemplo de superación”, recoñece, xa que “para o drama xa temos as noticias do día a día”, reflexiona.

"É un programa con autenticidade, moi pegado ao chan" Fran Rodríguez - Director do programa

Sen temas tabú, pois “no escurantismo atopan refuxio os peores monstros da sociedade”, considera que a visibilización que ofrece a televisión “pode ser –e é– unha ferramenta fundamental para facer desta sociedade un lugar mellor onde vivir”. Un obxectivo que se marca o programa como razon de ser e que une “a divulgación e a solidariedade co entretemento e a alegría” para gozar do público galego.

Unha tarefa en absoluto sinxela que, a xulgar polos resultados de audiencia da pasada tempada e da magnífica acollida que os contidos do programa tiveron na súa segunda vida na internet, ten na súa presentadora, Lucía Rodríguez, unha aliada fundamental. A un programa “tan diferente como 'Xente Marabillosa'” correspóndelle unha persoa “cunha sensibilidade especial e un absoluto sentido do respecto cos temas tratados”, admite o seu director, unha muller “extremadamente próxima e cunha empatía desbordante” que, ademais, é moi coñecida e apreciada en Galicia.

O secreto para que as cámaras ocultas de 'Xente Marabillosa' convertéronse en contidos de consumo masivo por internet hai que atopalo, tal e como afirma o director do formato, nunha linguaxe audiovisual “sen filtros e con autenticidade, moi pegado ao chan, moi próximo, con asuntos cotiáns que lle pasan á xente común, persoas coas que nos podemos identificar”. Tamén, porque o programa coincide “cuns tempos extremadamente complexos” que derivan “nunha cultura da denuncia contra a inxustizas que se viu expandida polo efecto multiplicador das redes sociais”, reflexiona.

Precisamente, na cámara oculta do programa de hoxe, un grupo de amigos pretende iniciar un lume nunha paraxe natural de especial valor ecolóxico, ignorando as protestas dun voluntario que recolle alimentos na zona. As intervencións solidarias de dúas persoas extraordinarias conseguen detelos. Por demostrar que nesta vida hai que actuar e non esquecer, ambos serán galardoados co trofeo ‘Xente Marabillosa’ e recibirán máis sorpresas ao longo do programa.

'Xente Marabillosa' aborda así dende a proximidade un tema social cada semana, en clave positiva e co obxectivo de concienciar e promover a empatía cara a quen sofre calquera tipo de discriminación. Deste xeito, o programa que agora pasa aos mércores abordou xa temas como a glotofobia –o rexeitamento á fala, en concreto ao idioma galego–, a violencia de xénero, os problemas que teñen as persoas maiores coa xestión dixital ou a saúde mental, e profunda esta tempada con temáticas como o alzheimer, as estafas a maiores ou o acoso escolar, entre outras causas sociais de actualidade.