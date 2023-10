TVE vuelve a dar un importante golpe encima de la mesa en su estrategia de contenidos con la adquisición de uno de los formatos más potentes del mercado internacional. La cadena pública ha comprado los derechos de 'Celebrity Bake Off', según ha conocido en exclusiva YOTELE.

De esta manera, el concurso en el que un grupo de famosos compiten por convertirse en el mejor repostero, vuelve tras una primera edición en Amazon Prime Video, que obtuvo buenos resultados y una muy positiva repercusión. Esperanza Aguirre y la youtuber Esty Quesada (Soy una pringada) fueron las grandes protagonistas de un casting que también contó con James Rhodes, Yolanda Ramos, Chenoa, Soraya, Paula Gonu, Joan Capdevila, Andrés Velencoso y Pablo Rivero, que se convirtió en el gran vencedor.

Aunque la plataforma llegó a encargar la preproducción de una nueva temporada, finalmente la desestimó y liberó el formato. Y ahora, algo más de dos años después, TVE la llevará a cabo por todo lo alto para complementar a las distintas ediciones de 'Masterchef' en su cartera de espacios de talento gastronómico.

De nuevo la productora que se encargue de su desarrollo en España será Boxfish, que ya ha comenzado a buscar nuevos personajes conocidos que estén dispuestos a aprender a hacer repostería y quieran someterse a una competición que un equipo de jueces especializados tendrán que valorar. Previamente, Mediaset también emitió el talent en Cuatro presentado por Jesús Vázquez, pero con participantes anónimos, aunque los resultados de audiencia no fueron positivos.

Según la información a la que ha tenido acceso este portal en exclusiva, la dirección de contenidos de la corporación todavía no ha cerrado la identidad de los presentadores de la nueva temporada de 'Celebrity Bake Off'. No se descarta que una de ellas vuelva a ser Paula Vázquez, que ya se encargó de conducirlo en Prime Video, pero en estos momentos es tan solo una posibilidad.