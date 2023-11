Esta noite (22.25 horas) na Televisión de Galicia (TVG), Xente Marabillosa continúa coa súa firme aposta pola sensibilización e visibilización dos problemas que afectan á sociedade galega, esta vez cun tipo de discriminación que sempre existiu pero que non empezou a aparecer no vocabulario cotián ata hai pouco: a discriminación por idade ou idadismo.

Máis aló do traballo, o idadismo é tamén a terceira forma de discriminación máis habitual tras o racismo e o sexismo, unha realidade que afecta especialmente a territorios como Galicia, que está considerada como un laboratorio do envellecemento. En Galicia, unha de cada catro persoas ten 65 anos ou máis.

Os estereotipos, prexuízos e desprezo cara ás persoas por razóns de idade, especialmente cando se trata de persoas maiores, conducen en non poucas ocasións a unha situación de vulnerabilidade económica e psicolóxica especialmente dolorosa e difícil de reverter. Despois de todo, Ferrol é a cidade máis envellecida de España e Ourense e A Coruña tamén están entre as primeiras nesa listaxe. Cunha sociedade especialmente envellecida, en Galicia un 26,2% das persoas teñen 65 anos ou máis. Delas, unha terceira parte teñen máis de oitenta anos.

Ademais, segundo o Informe Mundial sobre o Idadismo da OMS, unha de cada dúas persoas é idadista cara ás persoas maiores. Non sempre se ten conciencia real de que o idadismo está asociado a unha morte máis temperá, e a unha peor saúde física e mental na vellez. Ten un alto custo económico para as persoas e para a sociedade.

Con esta información e preocupación sobre a mesa, Xente Marabillosa explorará o problema e recibirá no estudo á coñecida presentadora Irma Soriano, referente profesional desde que acompañou a Jesús Hermida no primeiro magazine matinal da historia da televisión española. Con décadas de carreira ás súas costas, Soriano coñece de primeira man os efectos e consecuencias do idadismo no lugar de traballo. Algo que comparte con Patricia Rey, testemuño do programa.

Cámara oculta

Nas cámaras ocultas desta semana, unha limpadora dun establecemento, maior de sesenta anos e cun excelente currículo, vivirá as malas artes de distintos compañeiros de traballo. En diferentes situacións, farán todo o posible para botala por considerala demasiado maior para realizar o seu traballo. Pero dúas persoas marabillosas impedirán que isto suceda, alzando a voz contra a inxustiza que están a presenciar. Por iso, serán recibidos no estudo con todas as honras e pasarán unha noite máxica, na que as bágoas de emoción, os sorrisos e o asombro máis absoluto sucederanse de forma vertixinosa.

Invitados ao programa desta noite

O equipo de Xente Marabillosa contará coa axuda dos familiares e amigos dos invitados, así como de figuras de TVG como o presentador Fran Cañotas e o cociñeiro Xulio Mato, que cada tarde dan para comer aos galegos de A Voltas co Prato; o escritor e xornalista Javier Sierra, gañador do Premio Planeta 2017; e grandes artistas como Zeltia Irevire e Fillas de Cassandra, que regresan ao programa tras o seu éxito na estrea de tempada.