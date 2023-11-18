Malú se vuelve a quejar de la dinámica del programa: "Son muy pocos robos"

'La Voz' emitió anoche su asalto final, es decir, su última gala antes de los directos. En el programa, 3 talents por equipo se enfrentaban para obtener el pase a la última fase de la competición.

Cada equipo elegía dos voces para que pudieran seguir en el concurso: la primera de ellas, la elegía el público; mientras que la segunda era decisión de los coaches.

Luis Fonsi, Antonio Orozco, Pablo López y Malú vieron desfilar a sus equipos, mientras la última se quejaba por las pocas oportunidades de robo que ofrecía la dinámica del talent.

"Son demasiados pocos robos", dijo la andaluza, que ya en la fase anterior se quejaba de lo mismo. Finalmente, la artista se tuvo que conformar con las reglas del formato mientras deseaba conseguir voces del equipo de Antonio y de Fonsi.

Una noche con homenaje emotivo a 'El Rey León'

La noche estuvo marcada por las decisiones del público y de los jueces, además de las despedidas de los asesores Abraham Mateo, Cali y el Dandee, Lola Índigo y Nathy Peluso, pero también hubo momento para la emoción.

Fue cuando Pablo López le pidió a Phindile, que lleva nueve años interpretando a Rafiki en el musical de 'El Rey León' que interpretera el tema 'Él vive en mí', presente en la película. Para ese momento, Eva González dejó pasar al plató a Luigi López, hermano del coach malagueño, dado el significado de la canción para ambos hermanos.