Miguel Gila murió hace 20 años, en julio de 2001, pero basta con empezar a oír uno de sus monólogos para entender que su humor sigue muy vigente, sobre todo aquellos que sacaban punta de la absurdidad de las contiendas bélicas. "Hola, ¿es el enemigo? ¿Podrían parar la guerra un momento? ¿Ustedes van a avanzar mañana? ¿A qué hora? ¿A las siete? A esa hora estamos todos acostados. ¿Y no podrían avanzar por la tarde, después del fútbol?", pedía el mítico humorista en el escenario llamando por teléfono, parapetado con un casco y un uniforme militar. Viendo lo que está pasando en Ucrania, está claro que la guerra tampoco ha pasado de moda.

El pasado mes de noviembre, José Miguel Contreras, creador de 'El club de la comedia', quiso rendir homenaje al genio del humor con un 'show' en el madrileño Teatro Nuevo Alcalá, 'Todo es Gila', en el que figuras actuales de la 'stand up comedy' reinterpretaban algunos de los números del maestro.

El espectáculo llega este jueves 21 de abril a Netflix combinando los monólogos ahora protagonizados (y ligeramente actualizados con referencias a C. Tangana o al poliamor, por ejemplo) por nombres como Dani Rovira, David Broncano y Ana Morgade con fragmentos de entrevistas a Gila de 1976 en las que habla de su infancia y de cómo entendía él el humor: "Hay que manejarlo sin que la gente sepa qué vas a decir. En mi caso, manejando imágenes absurdas, pero que no lo son tanto", reflexionaba el hombre que, vestido de paleto o de militar, disparaba verdades a su público en una España todavía en blanco y negro.

"El pionero"

"Para todos nosotros es un referente, porque fue el pionero de los monologuistas en España", reconoce en el especial Joaquín Reyes, que también se apunta al homenaje. "Sus monólogos siguen funcionando como si se hubieran escrito ayer", explica su compañero Quequé, otro que se sube al escenario, mientras Morgade insiste en "lo flipante que es que sus textos sigan vigentes". La presentadora de 'Yu: no te pierdas nada', que interpreta un monólogo sobre los problemas con la vivienda, reconoce que solo tuvo que cambiar las referencias a sus padres por la de sus abuelos para hacerlo verosímil, pero que todo lo demás seguía teniendo todo el sentido hoy en día.

Ignatius Farray, incluso, se emociona sobre el escenario porque está recreando un monólogo que él recuerda haber visto con su abuela en televisión. "Yo no miraba a Gila, sino cómo ella no podía parar de reír", señala. Y eso que él mismo ha recordado que su abuela era una señora conservadora. El humor no entiende de ideologías.

A la guerra con 17 años

Los que no faltan en 'Todo es Gila', por supuesto, son los monólogos sobre la guerra, esos en los que el homenajeado sacaba punta de un horror que él conocía bien. A los 17 años se alistó en el bando republicano, en el Regimiento Pasionaria, para combatir en la Guerra Civil. Solía explicar que se libró de la muerte porque un piquete de ejecución del bando fascista le fusiló mal, allá por 1938.

Arturo Valls, Juan Carlos Ortega, Ernesto Sevilla, Pantomima Full (y los característicos rótulos de sus vídeos), Valeria Ros y J. J. Vaquero son otros de los humoristas que se suman al especial, en el que Carolina Iglesias y Victoria Martín, artífices del exitoso 'podcast' ganador del Ondas 'Estirando el Chicle', hacen de comentaristas desde la platea y el cantautor El Kanka cierra el 'show' con una composición salpicada de algunas de las frases más famosas de Gila.