'First dates' se ha propuesto para este año seguir encontrando el amor para sus clientes que acuden al restaurante a ciegas a disfrutar de la cena y a conocer a una persona con la que poder iniciar una relación. Sin embargo, los solteros han empezado exigentes este 2024. Es el caso de Alejandra, que en su cita con Luciano tenía claro que no iba a ser conformista. Los dos han iniciado muy bien su cita, con una buena conexión a pesar de sus 15 años de diferencia.

Con el transcurso de la cena, ambos han ido descubriendo cosas del otro, lo que ha hecho que esa buena primera impresión haya ido en aumento. Tanto Alejandra como Luciano se han dado cuenta de lo mucho que tienen en común y han comenzado a hablar de proyecciones de futuro.

Él le ha explicado a la soltera qué es lo que le gusta en una mujer: "Me gusta una mujer simple, como la naturaleza, disfrutando y agradeciendo la vida". Lo que quizás no esperaba Luciano, es que su cita fuera más exigente, desvelando que llevaba encima una lista de requisitos que tiene que tener un hombre para ella: "Me he hecho una lista para no olvidarme de las cosas que necesito como mujer", comentaba.

"Necesito que sea inteligente, compañero y amigo, que sea o quiera ser empresario, que ame el humor, que sea 'easygoing', fogoso, romántico y cariñoso, monógamo, que le guste el lujo y la naturaleza, y sobre todas las cosas que sea buena persona", ha leído ante la atenta escucha de su cita.

Tras creer que superaba todas los requisitos de la lista y debido a la gran complicidad que han tenido durante la cena, Luciano y Alejandra han decidido tener una segunda cita.