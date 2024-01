Bea Archidona se ha convertido en uno de los rostros importantes de la nueva Telecinco. La periodista sustituye a Ana Rosa Quintana en 'TardeAR' durante estas fechas navideñas y en una entrevista ha asegurado que 'la reina de las mañanas' "es optimista" con la audiencia de su nuevo programa en las tardes.

En sus declaraciones concedidas a Informalia, Archidona añade que Ana Rosa se encuentra "muy tranquila" con los datos obtenidos por el magacín, una actitud compartida por "todo el equipo", que espera vencer a 'Y Ahora Sonsoles' en la "carrera de fondo" que ambos formatos disputan desde septiembre.

"Estamos haciendo un programa muy bueno, con contenidos que gustan a la gente y estamos muy contentos. Poquito a poco cala en el público y eso se refleja en las audiencias. Pero ya sabíamos que esto iba a ser así", comenta.

Balance del cambio a las tardes

Además, también hace balance de la trayectoria de 'De Viernes' el programa de corazón que presenta desde noviembre junto a Santi Acosta: "Está funcionando espectacular, sobre todo con la dura competencia que tenemos", argumenta sobre 'La Voz', su único rival directo hasta la fecha.

"Yo creo que la gente tenía ganas de que volviésemos al corazón de toda la vida. Estamos contentísimos con la audiencia y vamos a seguir peleando para no bajar el listón", afirma. Por otro lado, la presentadora califica su año profesional, de "espectacular": "No puedo estar más agradecida a Mediaset por la confianza. Además, me ha permitido cambiar de contenidos, porque antes hacía más política".