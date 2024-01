Orestes Barbero ha sido y es todavía toda una estrella de la televisión gracias a su paso por 'Pasapalabra'. Después de ver cómo Rafa Castaño completaba el rosco sin tan siquiera un cambio de turno, perdió su oportunidad de hacerse con el millonario bote y abandonó el programa para desconectar y poder reponerse al golpe.

Ahora, el burgalés ya ha vuelto a la pequeña pantalla, aunque no al programa con el que nos acompañaba cada tarde en Telecinco, sino que se ha incorporado al proyecto de 'El Cazador', de TVE española y presentado por el ourensando Rodrigo Vázquez, que sustituyó a Ion Aramendi en su día.

Recientemente, en una entrevista con 'El País', Orestes aceptó preguntas de todo tipo, tanto personales como profesionales, en lo referente al presente y al futuro, pero también al pasado. Fue precisamente este último el protagonista de una de las preguntas más díficiles para el concursante. ¿Cómo se digiere la fama repentina? "Se convierte en una rutina. Todo el mundo te habla de eso, y la gente tiene una visión parcial en la que solo existe eso de ti", sentenció Orestes.

Su paso por 'El Cazador' y el regreso a 'Pasapalabra'

Como era de esperar, la pregunta sobre un posible regreso a 'Pasapalabra' no faltó en el programa, aunque al principio fue esquivo y prefirió centrarse en su papel en 'El Cazador: "No me lo planteo. Estoy tan bien aquí, que al final me tengo que centrar en esto. 'El Cazador' es una oportunidad de oro y más compaginable con otras dedicaciones".

Sin embargo, y pese a su reticencia a hablar de una posible vuelta, Orestes terminó cediendo y admitiendo que la puerta no está cerrada: "No sé si decir clausurada porque nunca digas de este agua no beberé ni este cura no es mi padre, pero, vamos, postergada hasta que en El Cazador lo puedan disponer, sí".