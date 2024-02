Después de conocer a los primeros cuatro participantes que lucharán el próximo sábado en la gran final del Benidorm Fest 2024 (Nebulossa, Angy Fernández, Sofia Coll y Miss Cafeína) para alzarse con el codiciado Micrófono de Bronce y, por tanto, representar a España en Eurovisión el próximo 11 de mayo, esta noche (22.50 horas en TVE) llega el turno de conocer a los cuatro artistas restantes en una segunda semifinal que promete, y mucho.

Ocho son los cantantes que hoy buscarán un hueco en la gran gala final del certamen. De entre todos ellos, el canario St. Pedro parte con Dos Extraños (Cuarteto de Cuerda) –bolero de amor nostálgico– como gran favorito. Su competencia no será nada sencilla ya que Almacor y su Brillos Platino –tema urbano con el que pretende poner a todo el mundo a bailar– también tienen mucho que decir. Esta segunda semifinal la completarán artistas como María Peláe (Remitente), Dellacruz (Beso en la mañana), Marlena (Amor de verano), Jorge González (Caliente), Roger Padrós (El temps) y la gallega Yoly Saa, quien con su canción No se me olvida –tema que, a su juicio, es el mejor de su carrera profesional hasta la fecha– buscará llegar a la gran final del Benidorm Fest 2024.

De profesora y futbolista a cantante

Yoly Saa trabajaba como profesora en Pontevedra y jugaba al fútbol sala al más alto nivel. Así fue hasta que un día, tras ver un concierto a través de la plataforma de YouTube, decidió lanzarse y luchar por su verdadera pasión, la música.

Tal y como ya ha confesado en alguna entrevista, ahorró durante un año para cambiar de aires y mudarse a Madrid. Allí, empezó cantando en el metro. También participó en el concurso Dúos increíbles y no solo eso, ha compuesto canciones para cantantes de la talla de Malú y Luz Casal y ha colaborado Andrés Suárez, Nil Moliner y Álex Ubago. Ahora, como bien ha asegurado, llega al Benidorm Fest con la intención de alzarse con el Micrófono de Bronce y dejar atrás a esa Yoly “tan metida en su guitarra” para dar paso a una “Yoly con carácter, más rabiosa y con un poco más de fuerza”.